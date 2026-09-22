Ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβη το απόγευμα της Τρίτης κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση Σπάνγκνταλεμ, στη δυτική Γερμανία, με τον πιλότο να διασώζεται μετά από χρήση του συστήματος εκτίναξης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Ρηνανίας-Παλατινάτου, κοντά στη βάση που αποτελεί σημαντικό κόμβο των αμερικανικών αεροπορικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και φιλοξενεί μονάδες μαχητικών F-16.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πιλότος κατάφερε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή. Τοπικές αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

An F-16 fighter jet has reportedly crashed at the U.S. Spangdahlem Air Base in western Germany on Tuesday afternoon.



Witnesses reported seeing a jet rapidly descend before a large column of black smoke appeared near the runway.



Local reports say two aircraft had taken off and… pic.twitter.com/MB4S6zKQm5 — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν το αεροσκάφος να χάνει ύψος

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είδαν το μαχητικό να χάνει απότομα ύψος πριν εμφανιστεί μεγάλη στήλη μαύρου καπνού κοντά στον διάδρομο της βάσης.

Το αεροσκάφος φέρεται να κατέπεσε στην προέκταση του διαδρόμου απογείωσης, σε περιοχή κοντά σε γήπεδο γκολφ, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις.

Οι γερμανικές αρχές και η αμερικανική βάση δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τα ακριβή αίτια της πτώσης, ενώ αναμένεται έρευνα για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την απώλεια του αεροσκάφους.

Spangdahlem airport F16 crash pic.twitter.com/LonvdfgkUv — Ewout Bajema (@eabajema) September 22, 2026

Η βάση Σπάνγκνταλεμ και τα προηγούμενα περιστατικά

Η αεροπορική βάση Σπάνγκνταλεμ φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις και αποτελεί σημείο υποστήριξης επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που F-16 αντιμετωπίζει σοβαρό περιστατικό στην περιοχή. Σε προηγούμενο ατύχημα το 2019, F-16 της ίδιας βάσης συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, με τον πιλότο να εκτινάσσεται με ασφάλεια και να ανακτάται με ελαφρά τραύματα.

Οι έρευνες για το νέο περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη και περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δοθούν από τις αρμόδιες αρχές.