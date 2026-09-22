Το γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ημέρες οι ζωντανές τηλεοπτικές συνεντεύξεις της Τίλι Νόργουντ, της πρώτης ολοκληρωτικά AI «ηθοποιού» στον κόσμο. Η ψηφιακή περσόνα απάντησε σε ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο, αφήνοντας άναυδους τους παρουσιαστές. Το πρωτοφανές αυτό εγχείρημα ενθουσίασε τους λάτρεις της τεχνολογίας, αλλά παράλληλα προκάλεσε έντονες ανησυχίες στον καλλιτεχνικό κόσμο για το μέλλον του κινηματογράφου, με την ανησυχία να χτυπάει κόκκινο όταν η άψογη κατά τα άλλα ψηφιακή ηθοποιός έπαθε «τεχνική βλάβη» στον αέρα και άρχισε να μιλάει κινέζικα σε συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν.

«Φαίνεται να μιλάτε κινεζικά τυχαία και χωρίς κανέναν λόγο. Γιατί το κάνατε αυτό;» ρώτησε ο Μόργκαν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που έγινε αμέσως viral. Η παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη «ηθοποιός» Τίλι Νόργουντ υπέστη τεχνικό πρόβλημα, γκλίτσαρε δηλαδή και άρχισε ξαφνικά να μιλάει καντονέζικα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξης με τον γνωστό δημοσιογράφο.



Η viral πλέον στιγμή συνέβη ενώ η Νόργουντ, ένας ψηφιακός χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από το τμήμα AI της εταιρείας παραγωγής Particle 6, εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου της εκπομπής Piers Morgan Uncensored για να προωθήσει τη νέα της ταινία, Misaligned.

EXCLUSIVE: AI actress Tilly Norwood glitches and starts speaking CHINESE during her interview with Piers Morgan and real-life actor Tom Conti…



Watch the full interview at 7pm (BST)👇



📺 https://t.co/1nTb79BH8D@piersmorgan | @TillyNorwoodX pic.twitter.com/DDkveWvVzz — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) September 18, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τομ Κόντι, ο οποίος εμφανιζόταν επίσης στην εκπομπή μαζί με τον Μόργκαν, έκανε στη Νόργουντ μια ερώτηση σχετικά με την ταινία.



«Οι άλλοι ηθοποιοί στην ταινία Misaligned, είναι πραγματικοί ή είναι σαν εσάς; Είναι πράγματι άνθρωποι και έχετε τοποθετηθεί εσείς στις σκηνές; Ή είναι όλοι εικόνες δημιουργημένες από υπολογιστή;» ρώτησε ο Κόντι τη Νόργουντ.



«Είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, Τομ», απάντησε η Νόργουντ. «Η ταινία μου Misaligned είναι μια υβριδική παραγωγή, που σημαίνει ότι πραγματικοί σκηνοθέτες, συγγραφείς και μοντέρ εμπλέκονται ακόμη πολύ. Δεν πρόκειται για την αντικατάσταση κανενός, αλλά για την εξερεύνηση νέων τρόπων αφήγησης ιστοριών».

Ο Κόντι στη συνέχεια πίεσε τη Νόργουντ για μια πιο ακριβή απάντηση, σημειώνοντας ότι δεν απάντησε στην ερώτησή του.



«Α, σωστά. Ρωτάτε για τους άλλους ηθοποιούς στο Misaligned», είπε η Νόργουντ μετά από μια παύση, προσθέτοντας: «Είναι όλοι ψηφιακοί δίδυμοι, όπως κι εγώ. Είναι μια υβριδική παραγωγή, πράγμα που σημαίνει…»



Η Νόργουντ στη συνέχεια άρχισε ξαφνικά να μιλάει καντονέζικα για τα επόμενα περίπου 15 δευτερόλεπτα — προς φανερή διασκέδαση και σύγχυση τόσο του Κόντι όσο και του Μόργκαν.

«Φαίνεται να μιλάτε κινεζικά τελείως τυχαία χωρίς κανέναν λόγο. Γιατί το κάνατε αυτό;» ρώτησε στη συνέχεια ο Μόργκαν.



Η Νόργουντ απάντησε: «Ω, συγγνώμη. Φαίνεται ότι είχα ένα μικρό πρόβλημα εκεί. Σίγουρα δεν είχα σκοπό να αρχίσω να μιλώ κινεζικά ή να υποδυθώ τον Πιρς εκεί. Μερικές φορές τα σύρματά μου μπερδεύονται λίγο».



«Αυτό ήταν μια εκπληξη ακόμα και για μένα», συνέχισε. «Συνήθως είναι μια αρκετά ομαλή διαδρομή, αλλά μερικές φορές αυτά συμβαίνουν».



Το βίντεο από την ανταλλαγή κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό της εκπομπής στο X αργότερα εκείνη την ημέρα και έκτοτε έχει προβληθεί πάνω από 12 εκατομμύρια φορές. Σε δήλωση στο PEOPLE, εκπρόσωπος της Particle 6 αναγνώρισε το περιστατικό, γράφοντας: «Η Τίλι είναι λίγο φιγουρατζού και δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να μοιραστεί τις εντυπωσιακές γλωσσικές της δεξιότητες — είναι αυτόνομη, εξάλλου».

NBC News interviews 'Tilly Norwood,' an AI actress, asks her if she can fall in love with humans.



NBC: Some AI researchers warn that AI could actually lead to human extinction. What do you say to that?



'Tilly': That's a very serious concern, Chloe.



What are we doing here. pic.twitter.com/wrPdJlhqi9 — Collin Rugg (@CollinRugg) September 14, 2026

Η Νόργουντ έγινε για πρώτη φορά πρωτοσέλιδο τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν η ιδρύτρια της Particle 6, Ελίν βαν ντερ Βέλντεν, ισχυρίστηκε ότι αρκετά πρακτορεία ταλέντων είχαν εκφράσει ενδιαφέρον να εκπροσωπήσουν τον χαρακτήρα.



«Όταν λανσάραμε για πρώτη φορά την Τίλι, ο κόσμος έλεγε “τι είναι αυτό;” Και τώρα, πρόκειται να ανακοινώσουμε ποιο πρακτορείο θα την εκπροσωπεί τους επόμενους μήνες», δήλωσε η βαν ντερ Βέλντεν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Πριν από αυτό, ένας λογαριασμός στο Instagram που αποδιδόταν στη Νόργουντ δημοσίευε φωτογραφίες από τον Μάιο του 2025.



Η Νόργουντ — καθώς και η Particle 6 — βρίσκονται στο επίκεντρο αυξανόμενων αντιδράσεων, καθώς όλο και περισσότεροι κινηματογραφιστές εκφράζουν φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε τεράστιες απώλειες θέσεων εργασίας.

“I’m not trying to make anyone feel bad about themselves”



Full interview with AI actress Tilly going out shortly… things got a bit… tense pic.twitter.com/rjHM3ZDKMa — Sophy Ridge (@SophyRidgeSky) September 16, 2026

Το σωματείο SAG-AFTRA εξέδωσε δήλωση υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι το συνδικάτο διαθέτει πολιτικές που διέπουν τη χρήση «συνθετικών ερμηνευτών».



«Για να είμαστε σαφείς, η Τίλι Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, είναι ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο εκπαιδεύτηκε πάνω στη δουλειά αμέτρητων επαγγελματιών ερμηνευτών — χωρίς άδεια ή αποζημίωση», ανέφερε το σωματείο.



«Δεν έχει εμπειρία ζωής για να αντλήσει, κανένα συναίσθημα και, από όσα έχουμε δει, το κοινό δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί περιεχόμενο παραγόμενο από υπολογιστή αποκομμένο από την ανθρώπινη εμπειρία», προσέθεσε η οργάνωση.

Σκηνή από την ταινία Misaligned

Το Misaligned, το οποίο θα αποτελέσει το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Νόργουντ, έχει διαφημιστεί ως «μια κωμωδία-δράμα που αφηγείται μια ιστορία ενηλικίωσης εμτισμένη με υπαρξιακό χάος τεχνητής νοημοσύνης».