Η Τουρκία αναζητά νέο πεδίο στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η διαμάχη γύρω από τα F-35 και τους ρωσικούς S-400 εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια στις σχέσεις Άγκυρας – Ουάσιγκτον.

Το νέο πεδίο επαφής είναι η πυρηνική ενέργεια.

Η Άγκυρα συμφώνησε με τις ΗΠΑ να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (Small Modular Reactors – SMR) αλλά και προηγμένων αντιδραστήρων 4ης γενιάς στο τουρκικό έδαφος, σε μια κίνηση που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της για ενεργειακή αυτονομία και ενίσχυση του γεωπολιτικού της ρόλου.

Η συμφωνία υπεγράφη στη Νέα Υόρκη, στο «Σπίτι της Τουρκίας», μεταξύ της κρατικής εταιρείας Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) και της Υπηρεσίας Εμπορίου και Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USTDA), όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

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Το πλαίσιο συνεργασίας δεν προβλέπει άμεση κατασκευή νέου πυρηνικού σταθμού, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την αξιολόγηση αμερικανικών τεχνολογιών, τη μελέτη του κόστους, των απαιτήσεων ασφαλείας και των πιθανών μοντέλων χρηματοδότησης.

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς η Τουρκία επιχειρεί να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της επιλογές και να περιορίσει την εξάρτησή της από εισαγόμενα καύσιμα, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αποκτήσει πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής.

Από τα F-35 στην πυρηνική τεχνολογία: Η νέα προσπάθεια προσέγγισης Άγκυρας – Ουάσιγκτον

Η συμφωνία για την πυρηνική τεχνολογία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Τουρκίας – Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούν να επανέλθουν σε τροχιά συνεργασίας, παρά τις σοβαρές διαφωνίες που παραμένουν.

Κεντρικό ζήτημα εξακολουθεί να είναι η απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, μετά την απόφαση της Άγκυρας να προχωρήσει στην αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Η Τουρκία έχει επιδιώξει την επιστροφή της στο πρόγραμμα του αμερικανικού μαχητικού πέμπτης γενιάς, όμως το ζήτημα παραμένει συνδεδεμένο με τις αμερικανικές αντιδράσεις για τους S-400 και τις κυρώσεις CAATSA.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η συνεργασία στον πυρηνικό τομέα αποτελεί έναν διαφορετικό δίαυλο επαφής μεταξύ των δύο χωρών.

Για την Άγκυρα, η πρόσβαση σε αμερικανική ενεργειακή τεχνολογία αποτελεί έναν τρόπο ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της. Για την Ουάσιγκτον, η παρουσία αμερικανικών εταιρειών σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα αποτελεί εργαλείο διατήρησης επιρροής σε μια αγορά όπου η Ρωσία και η Κίνα επιδιώκουν επίσης ισχυρό ρόλο.

Στο μικροσκόπιο τέσσερα αμερικανικά SMR και πέντε αντιδραστήρες 4ης γενιάς

Η μελέτη που θα χρηματοδοτήσει η USTDA, ύψους περίπου 2 εκατ. δολαρίων, θα εξετάσει συγκεκριμένα τεχνολογικά μοντέλα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων και προηγμένων πυρηνικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αξιολογηθούν τέσσερις διαφορετικές τεχνολογίες SMR που αναπτύσσονται από αμερικανικές εταιρείες, καθώς και πέντε διαφορετικές προτάσεις αντιδραστήρων 4ης γενιάς.

Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων, το κόστος κατασκευής και λειτουργίας, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τις διαδικασίες αδειοδότησης, την εφοδιαστική αλυσίδα και το ρυθμιστικό πλαίσιο που απαιτείται για την υλοποίηση τέτοιων έργων.

Παράλληλα, θα εξεταστούν οι πιθανές περιοχές εγκατάστασης και η δυνατότητα συμμετοχής της τουρκικής βιομηχανίας στην παραγωγική αλυσίδα.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν χρόνο και μετά την ολοκλήρωσή της η Άγκυρα θα διαθέτει έναν τεχνικό οδικό χάρτη για τις επιλογές που μπορεί να προχωρήσει.

Γιατί η Τουρκία επενδύει στους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες

Οι SMR θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη νέα γενιά πυρηνικής ενέργειας.

Σε αντίθεση με τους μεγάλους συμβατικούς πυρηνικούς σταθμούς, οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να κατασκευάζονται σε επιμέρους μονάδες, να εγκαθίστανται ταχύτερα και να προσαρμόζονται ευκολότερα στις ανάγκες διαφορετικών περιοχών.

Η Τουρκία βλέπει στη συγκεκριμένη τεχνολογία ένα εργαλείο που μπορεί να καλύψει μέρος των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της, ιδιαίτερα σε βιομηχανικές περιοχές, ενώ παράλληλα εντάσσεται στον στόχο της για μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ έχει δηλώσει ότι η Τουρκία θέλει να αυξήσει το πυρηνικό της αποτύπωμα και να εντάξει νέες τεχνολογίες στο ενεργειακό της μείγμα, στο πλαίσιο της στρατηγικής για μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2053.

Το ενεργειακό στοίχημα της Άγκυρας και το Ακούγιου

Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί για την Τουρκία ένα από τα βασικά εργαλεία στην προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής της εξάρτησης.

Η χώρα εξακολουθεί να εισάγει μεγάλο μέρος των ενεργειακών της αναγκών σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, γεγονός που επηρεάζει το εμπορικό της ισοζύγιο και την καθιστά ευάλωτη στις διεθνείς μεταβολές των τιμών.

Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε με τον πυρηνικό σταθμό Ακούγιου στη Μερσίνα, ο οποίος κατασκευάζεται με ρωσική τεχνολογία από τη Rosatom.

Το έργο αποτελεί βασικό πυλώνα της τουρκικής ενεργειακής πολιτικής, όμως ταυτόχρονα δημιουργεί εξάρτηση από έναν συγκεκριμένο τεχνολογικό εταίρο.

Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για SMR και αντιδραστήρες 4ης γενιάς δείχνει την προσπάθεια της Άγκυρας να διευρύνει τις επιλογές της και να ισορροπήσει ανάμεσα σε διαφορετικούς ενεργειακούς παρόχους.

Η πυρηνική διάσταση στον ανταγωνισμό ισχύος της Ανατολικής Μεσογείου

Η ενεργειακή στρατηγική της Τουρκίας δεν περιορίζεται στα σύνορά της.

Η Άγκυρα τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως περιφερειακή ενεργειακή δύναμη μέσω αγωγών, υποδομών LNG, ερευνών υδρογονανθράκων και νέων τεχνολογικών επενδύσεων.

Η είσοδος στην εποχή της πυρηνικής ενέργειας αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο της προσπάθειας για μεγαλύτερη γεωπολιτική αυτονομία.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η ενέργεια συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες, κάθε νέα ενεργειακή δυνατότητα αποκτά ευρύτερη σημασία.

Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πλαίσιο της συνολικής περιφερειακής ισορροπίας, καθώς η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της σε μια περιοχή όπου ήδη αναπτύσσονται νέες ενεργειακές και αμυντικές συνεργασίες.

Η Αθήνα δεν διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα ηλεκτροπαραγωγής, αλλά επενδύει σε διαφορετική ενεργειακή στρατηγική μέσω LNG, ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συνεργασιών με χώρες όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος.

Από τη μελέτη στην πράξη: Οι προκλήσεις για την Τουρκία

Παρά τη σημασία της συμφωνίας, η απόσταση μέχρι την κατασκευή νέων πυρηνικών μονάδων παραμένει μεγάλη.

Η Τουρκία θα πρέπει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως το κόστος, η χρηματοδότηση, η εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού, η δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου και η κοινωνική αποδοχή.

Ωστόσο, η στρατηγική κατεύθυνση της Άγκυρας είναι ξεκάθαρη.

Η Τουρκία θέλει να συμμετέχει στην επόμενη γενιά της πυρηνικής τεχνολογίας και να χρησιμοποιήσει την ενέργεια όχι μόνο ως οικονομικό εργαλείο, αλλά και ως παράγοντα γεωπολιτικής ισχύος.

Η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες και τους αντιδραστήρες 4ης γενιάς αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε αυτή τη μακροπρόθεσμη στρατηγική.