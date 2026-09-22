Μετά την Ινδονησία, την Ινδία και την Αυστραλία, η Ευρωπαϊκή Ενωση οδεύει προς την επίτευξη συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου με τις Φιλιππίνες εφαρμόζοντας την στρατηγική της διαφοροποίησης των εμπορικών εταίρων απέναντι στις εμπορικές εντάσεις με την Κίνα και τους αμερικανικούς δασμούς.

Οι Βρυξέλλες και η Μανίλα έφθασαν σε «επί της αρχής συμφωνία (…) σε ένα σημαντικό βήμα για τις δύο πλευρές», ανακοίνωσαν ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για το Εμπόριο Μάρος Σέφκοβιτς και η φιλιππινέζα ομόλογός του Κριστίνα Ροκ έπειτα από την συνάντησή τους μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην φιλελευθεροποίηση του εμπορίου επί του 97% των ανταλλασσομένων αγαθών, δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου χαιρετίζοντας «μία πολύ καλή είδηση και μία σημαντική ευκαιρία για τους ευρωπαίους εξαγωγείς». Είπε δε πως ελπίζει στην επίτευξη οριστικής συμφωνίας τους επόμενους μήνες.

«Η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου θα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα, όπως οι προτιμησιακοί όροι για τα βασικά δίκτυα αγροδιατροφικών εξαγωγών, με μειωμένους δασμούς και μία εγγυημένη προστασία για μία λίστα περισσότερων των 200 προϊόντων που προστατεύονται από ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις», δήλωσε η Λουίζ Μπεζέ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συμφωνία με την ασιατική χώρα των 113 εκατομμυρίων κατοίκων και την ισχυρή ανάπτυξη θα ωφελήσει κυρίως τους ευρωπαίους παραγωγούς στους τομείς του εξοπλισμού των μεταφορών, των φαρμάκων, των εργαλειομηχανών, αλλά και της χοιροτροφίας, της πτηνοτροφίας και των γαλακτοκομικών προϊόντων».

Η Copa Cogeca, ο οργανισμός που συγκεντρώνει τα βασικότερα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα, χαιρέτισε τις προοπτικές προόδου που υπόσχεται η συμφωνία για τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αναταραχή στην παγκόσμια αγορά

Ανάμεσα στους αμερικανικούς δασμούς και τον βιομηχανικό ανταγωνισμό της Κίνας, η Ευρωπαϊκή Ενωση ποντάρει στην διαφοροποίηση των εμπορικών της εταίρων.

Εκτός της συμφωνίας με τις λατινοαμερικανικές χώρες της Mercosur, η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει πληθύνει τις κινήσεις της προς την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού όπου έχει συνάψει εδώ και έναν χρόνο συμφωνίες με την Ινδονησία, την Ινδία και την Αυστραλία.

Εκτός των Φιλιππίνων, η Ευρώπη βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ταϊλάνδη, διευκρίνισε ο ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου. Επόμενος στόχος της είναι η Μαλαισία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ενωση θα συμμετάσχει επίσης στην προσεχή διάσκεψη των χωρών μελών της Συμφωνίας Διειρηνικής Σύμπραξης (CPTPP) στο Βιετνάμ.

«Από τον περασμένο χρόνο έγινε πολύ σαφές ότι το εμπορικό τοπίο γνωρίζει μία εκ βάθρων αλλαγή. Και πιστεύω ότι εξαιτίας της αναταραχής στην παγκόσμια αγορά, αυτής της νέας πίεσης επί των εφοδιαστικών αλυσίδων και των αιφνίδιων αλλαγών που επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές των εμπορικών συναλλαγών, η Ευρώπη δίνει την εικόνα ενός εταίρου που έρχεται την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Μάρος Σέφκοβιτς.

Οπως δείχνει η «νέα συμμαχία» που διαμορφώνεται με τον Καναδά, η Ευρώπη, με την αγορά των 450 εκατομμυρίων καταναλωτών, επιδιώκει να προσελκύσει τις χώρες που έχουν όπως και η ίδια αποσταθεροποιηθεί από την επιβολή των δασμών της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Πέρυσι το τηλέφωνό μου δεν σταματούσε να χτυπάει και τα αρχικά τηλεφωνήματα μετατρέπονται τώρα σε συγκεκριμένες εμπορικές συμφωνίες», είπε ο ευρωπαίος επίτροπος.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν τις προσπάθειες για την φιλική επίλυση των εμπορικών ανισορροπιών με τη Κίνα. Οι 27 αποδίδουν μεγάλο μέρος του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου με τη Κίνα (περί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως) στις αθέμιτες πρακτικές του Πεκίνου και κατηγορούν την Κίνα ότι καταστρέφει ολόκληρους τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Ο Μάρος Σέφκοβιτς θα επισκεφθεί την Κίνα στις 8 και 9 Οκτωβρίου έπειτα από πρόσκληση των κινέζου υπουργού Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο, μία επίσκεψη κατά την οποία ελπίζει σε απτά αποτελέσματα. «Μιλάμε για το μέλλον της οικονομίας μας και για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτός ο διάλογος να λειτουργήσει και να φέρει χειροπιαστά αποτελέσματα», επανέλαβε ο ευρωπαίος επίτροπος.