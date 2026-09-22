Στην επανεκκίνηση της λειτουργίας του αγωγού Ανατολής-Δύσης προχώρησε η Σαουδική Αραβία και θα μπορούσε να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα αργότερα σήμερα, δήλωσαν τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Ο αγωγός λειτουργεί σε χαμηλό ρυθμό, ανέφεραν δύο από τις πηγές, ενώ η κρατική ενεργειακή εταιρία Aramco δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Όπως υπενθυμίζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) ανάγκασαν τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον Αγωγό Ανατολής-Δύσης στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας τη φόρτωση αργού στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού.