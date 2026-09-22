Χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς και δεκάδες οχήματα που ανήκουν σε σχεδόν 400 πρόσωπα έχουν κατασχέσει οι ιρανικές αρχές, στο πλαίσιο της εκστρατείας τους εναντίον επικριτών της κυβέρνησης, όπως μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο την εισαγγελία της Τεχεράνης.

Συνολικά κατασχέθηκαν 2.191 τραπεζικοί λογαριασμοί και 39 οχήματα, σύμφωνα με το πρακτορείο, και η δικαστική εξουσία χαρακτήρισε τους ιδιοκτήτες τους «εχθρούς του κράτους».

Η δικαστική εξουσία ισχυρίστηκε πως αυτοί που στοχοθετήθηκαν «είχαν συνεργαστεί με τον εχθρό» και «με αντεπαναστατικές δυνάμεις».

Δεν έχει γίνει σαφές πότε ακριβώς ελήφθησαν τα μέτρα αυτά. Οι Αρχές είχαν προηγουμένως κατασχέσει 143 ιδιοκτησίες από αντιπάλους της κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιους ακριβώς αφορούσαν οι κατασχέσεις. Ωστόσο, το Tasnim μετέδωσε ότι στόχοι ήταν επίσης εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης που έκαναν ρεπορτάζ για ειδησεογραφικούς ιστοτόπους εξορίστων.

Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν σε «ακτιβιστές και διαχειριστές εχθρικών μέσων ενημέρωσης», καθώς και σε «προδότες» στο εξωτερικό, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν ρεπορτάζ για έναν νέο ιστότοπο στον οποίο μπορεί κανείς να καταγγέλλει επικριτές στο εξωτερικό. Ο στόχος του συστήματος επιτήρησης «Alaj» (Επούλωση) είναι η ταυτοποίηση «προδοτών».

Ο πόλεμος έχει αυξήσει τη δυσπιστία στους κόλπους της ιρανικής κοινωνίας, αν και παραμένει ασαφές πόσο ευρεία θα είναι η χρήση του ιστότοπου, επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.