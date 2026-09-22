Νέα προειδοποίηση προς τη Χαμάς απηύθυνε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, τονίζοντας ότι σε περίπτωση νέας απαγωγής Ισραηλινού στρατιώτη ή πολίτη, το Ισραήλ θα απομακρύνει τους κατοίκους της Γάζας προς τον νότο και θα προχωρήσει σε εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη.

«Αν ακόμη κι ένας Ισραηλινός στρατιώτης ή πολίτης απαχθεί, όλη η πόλη της Γάζας (…) ένα εκατομμύριο κάτοικοι θα εκκενωθούν προς τα νότια», προειδοποίησε ο Κατς στη διάρκεια της ετήσιας τελετής για τους Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973.

Ο Κατς εξήγησε ότι προέβη σε αυτή την προειδοποίηση λόγω «διάφορων προθέσεων και Πληροφοριών», σύμφωνα με τις οποίες η Χαμάς σχεδιάζει νέες απαγωγές Ισραηλινών και απείλησε επίσης να καταστρέψει «τα σπίτια και τους πύργους τρομοκρατίας» της πόλης της Γάζας.

Όπως τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός, η πόλη της Γάζας «θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με τη Ράφα και τη Μπέιτ Χανούν και το 70% της Λωρίδας της Γάζας μέχρι να επιστραφούν οι όμηροι».

«Αυτή είναι η γλώσσα που οι τζιχαντιστικές, τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα και τον Λίβανο κατανοούν και αυτή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε: απομάκρυνση του πληθυσμού, καταστροφή των υποδομών και κατάληψη εδαφών», υπογράμμισε ο Κατζ.

Παράλληλα επανέλαβε ότι το Ισραήλ «δεν θα αποσυρθεί από την Κίτρινη Γραμμή στη Γάζα (…) για όσο διάστημα η Χαμάς δεν έχει εξαλειφθεί» και δεν έχει αφοπλιστεί.

Ο Ισραέλ Κατζ, γνωστός για τη σκληρή του ρητορική, δήλωσε ότι η προειδοποίησή του δεν απευθύνεται μόνο στη Χαμάς, αλλά και «στους υποστηρικτές της, από το Ιράν έως τον Ερντογάν».

Ο αναγκαστικός εκτοπισμός ενός άμαχου πληθυσμού ενδέχεται να αποτελεί έγκλημα πολέμου, βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Γάζα -μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους που άφησε πίσω της περισσότερους από 1.200 νεκρούς- προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 73.000 Παλαιστινίων.

Σχεδόν το σύνολο των περίπου δύο εκατομμυρίων του παλαιστινιακού θύλακα έχει εκτοπιστεί τουλάχιστον μια φορά, ενώ η Γάζα έχει μετατραπεί σε ερείπια.

Περίπου 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι ζουν πλέον στην πόλη της Γάζας, τη βασική αστική ζώνη στον θύλακα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πριν τον πόλεμο περίπου 700.000 άνθρωποι ζούσαν στην πόλη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.