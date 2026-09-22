Στην επέκταση της συνεργασίας τους στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας προχώρησαν η Τουρκία και οι ΗΠΑ, με αντικείμενο την εξέταση τεχνολογιών μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) και αντιδραστήρων 4ης γενιάς.

Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της τουρκικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, TÜNAŞ, και της Υπηρεσίας Εμπορίου και Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USTDA), όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

ABD temaslarımız kapsamında Türkevi’nde, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ve 4. Nesil Reaktörlere yönelik Hibe Anlaşması İmza Töreni'ne katıldık.



Şahitlik ettiğimiz bu anlaşma sayesinde yeni… pic.twitter.com/qJ9HGQhcy6 — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 22, 2026

Η συμφωνία, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, προβλέπει την τεχνική, οικονομική και κανονιστική αξιολόγηση τεχνολογιών, που αναπτύσσονται από αμερικανικές εταιρείες, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής τους στην Τουρκία.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη και στο πλαίσιο της συμφωνίας θα εξεταστούν τα σχέδια μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων τεσσάρων εταιρειών με έδρα τις ΗΠΑ, καθώς και πέντε διαφορετικά σχέδια αντιδραστήρων 4ης γενιάς των ίδιων εταιρειών.

Τεχνική και οικονομική μελέτη

Η μελέτη θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντιδραστήρων, το κόστος, την κατάσταση αδειοδότησης, την εφοδιαστική αλυσίδα και την ανάλυση SWOT (Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές), καθώς και τις διαθέσιμες πηγές και τα μοντέλα χρηματοδότησης.

Παράλληλα, θα αξιολογηθούν ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες αδειοδότησης, την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, την ασφάλεια του σχεδιασμού, την επιλογή τοποθεσίας και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Μετά την ολοκλήρωση των αναλύσεων θα καταρτιστεί τεχνική έκθεση. Η συμφωνία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2 εκατ. δολαρίων, προβλέπει ότι η USTDA θα χρηματοδοτήσει την τεχνική μελέτη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν χρόνο.

Μπαϊρακτάρ: «Θα διαφοροποιήσουμε το ενεργειακό μας μείγμα»

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει στην Τουρκία να εξετάσει συνολικά τη δυνατότητα αξιοποίησης των νέων πυρηνικών τεχνολογιών.

«Με βάση τους στόχους μας για καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2053 και για πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία, είμαστε αποφασισμένοι να διαφοροποιήσουμε το ενεργειακό μας μείγμα. Εκτός από τους πυρηνικούς σταθμούς μεγάλης κλίμακας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά να οικοδομούμε μια ισχυρή και σύγχρονη ενεργειακή υποδομή, μελετώντας σχολαστικά τις εναλλακτικές λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της χώρας μας», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ.