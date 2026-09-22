Ένας άνδρας με διασυνδέσεις σε νεοναζιστικές οργανώσεις βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες στην Πολωνία, καθώς φέρεται να σχεδίαζε επιθέσεις σε σχολείο και τέμενος, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Πάβελ Γκ., Πολωνός υπήκοος που γεννήθηκε το 2009 και του οποίου το επώνυμο δεν δημοσιοποιείται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, συνελήφθη την Παρασκευή.

Η πολωνική Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW) δήλωσε ότι η σύλληψή του έγινε αφότου είχε ήδη ανακοινωθεί ότι συνελήφθησαν δύο 16χρονοι με τους οποίους είχε επικοινωνήσει διαδικτυακά μέσω εξτρεμιστικών και νεοναζιστικών κύκλων στις εφαρμογές Telegram και Discord.

«Συμμετείχε σε συζητήσεις σχετικά με προηγούμενες τρομοκρατικές επιθέσεις και τους δράστες τους. Κάποιες συζητήσεις αφορούσαν τον σχεδιασμό νέων πιθανών επιθέσεων. Οι συμμετέχοντες ανέλυαν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τρομοκράτες και θεωρούσαν τους δράστες πηγές έμπνευσης», δήλωσε η ABW.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Βαλντεμάρ Ζούρεκ, δήλωσε ότι οι στόχοι περιλάμβαναν ένα τέμενος και ένα σχολείο. «Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για τον φασισμό, το μίσος ή τον σχεδιασμό αιματηρών επιθέσεων στην Πολωνία», δήλωσε ο ίδιος μέσω Χ.

Ο Πάβελ Γκ. αντιμετωπίζει έως και 15 χρόνια κάθειρξης. Οι δύο 16χρονοι εστάλησαν σε ειδικά κέντρα κράτησης ανηλίκων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.