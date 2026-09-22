Στις εξαγγελίες της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, για επιβολή «πλαφόν» στον αριθμό ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις της χώρας, αναφέρθηκε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα.

Σε σημερινή συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera, ο Τζουζέπε Βαλντιτάρα διευκρίνισε πως «τα όρια αυτά δεν θα αφορούν τους ξένους μαθητές που έχουν εγγραφεί σε παιδικούς σταθμούς ή έχουν ήδη ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο φοίτησης στο δημοτικό με καλά αποτελέσματα. Διότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούμε να υποθέσουμε ότι γνωρίζουν σχετικά καλά τα ιταλικά».

«Οι τάξεις με νεοαφιχθέντες ξένους μαθητές, οι οποίοι δεν μιλούν ιταλικά, είναι λίγο περισσότερες από χίλιες, κυρίως στο δημοτικό. Για τις περιπτώσεις αυτές προσλάβαμε εξειδικευμένους διδάσκοντες. Είναι όμως 34.000 οι τάξεις με ποσοστό ξένων μαθητών που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% του συνόλου. Το μέτρο μας θα αφορά, όπως είπαμε, μόνο τους μαθητές που δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα μας», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός.

Επίσης, σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Παιδείας ανέφερε πως «μελετάμε αποτελεσματικά μέτρα. Αν στο σπίτι μιλάς αραβικά, ξεχνάς όσα μαθαίνεις στο σχολείο. Οι διεθνείς μελέτες μας λένε ότι είναι σημαντικό οι γονείς να μιλούν τη γλώσσα και να επιβλέπουν την σχολική πορεία των παιδιών τους».

Τέλος, αναφερόμενος στην όλη λογική στην οποία βασίζεται το συγκεκριμένο μέτρο, ο Τζουζέπε Βαλντιτάρα υπογράμμισε:

«Το φαινόμενο του white flight, που σημαίνει φυγή των λευκών, με ανησυχεί πολύ. Είναι διεθνές φαινόμενο αλλά αφορά και την Ιταλία. Αν μειώσουμε σε λογικά ποσοστά την παρουσία ξένων μαθητών που δεν μιλούν τη γλώσσα μας, οι άλλοι μαθητές μπορεί να επιστρέψουν. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι οι αντιδράσεις της αριστεράς στερούνται λογικής: κινδυνεύουμε να δημιουργηθεί κατάσταση η οποία θα θυμίζει την Αλαμπάμα της δεκαετίας του 1950 με σχολεία γκέτο, εκείνα των φυλετικών διακρίσεων».