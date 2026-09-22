Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία μετά την αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου έξω από σχολείο στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα, στη δυτική Τουρκία.

Ένας μαθητής είναι νεκρός και οκτώ μαθητές τραυματίστηκαν, δύο από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η Νομαρχία Μανίσα ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος που φέρεται να πραγματοποίησε την ένοπλη επίθεση, συνελήφθη: «Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, οκτώ άτομα έχουν τραυματιστεί. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Μετά το περιστατικό, ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται ότι πυροβόλησε, τέθηκε υπό κράτηση από τις δυνάμεις ασφαλείας μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πρόκειται για έναν 15χρονο, τα αρχικά του οποίου αναφέρονται ως «H.O.» ο οποίος συνελήφθη και σε βάρος του έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για τον ανήλικο, πέρα από την ηλικία του και τα αρχικά του ονόματός του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, δημοσιοποιήθηκε βίντεο που φέρεται να καταγράφει τον δράστη τη στιγμή που απομακρύνεται από το σημείο της επίθεσης, κρατώντας το όπλο.

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahla ateş açan şüphelinin yaraladığı öğrencilerle ilgili ;



Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın:



"Okula s.l.hlı bir kişinin s.ld.rısı sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetti. 4 öğrencimiz… https://t.co/SmOOd3eYqu — GeBeTe TV (@GebeteTvv) September 22, 2026