Αντιδράσεις προκάλεσε μια φωτογραφία που δημοσίευσε η Charlotte Crosby, στην οποία εμφανίζονταν οι δύο μικρές κόρες της μέσα σε ένα «κλουβί διαλείμματος». Η 36χρονη πρώην σταρ της τηλεοπτικής σειράς «Geordie Shore» ανέβασε τη φωτογραφία με την τριών ετών Alba-Jean και τη δεκαεννέα μηνών Pixi και έγραψε αστειευόμενη: «Αγόρασα ένα κλουβί για τα κορίτσια όταν χρειάζονται time out».

Ωστόσο, αρκετοί από τους ακολούθους της δεν κατάλαβαν ότι επρόκειτο για αστείο και η Charlotte χρειάστηκε να δώσει διευκρινίσεις.

«Παιδιά, τα DMs μου! Προφανώς και δεν είναι κλουβί για παιδιά και προφανώς δεν κάνουμε καν time outs!», έγραψε. Όπως εξήγησε, πρόκειται πράγματι για ένα κλουβί, αλλά για τα αρκουδάκια της Alba. «Πόσο χαριτωμένο! Επηρεάστηκα εντελώς και τώρα δεν μπορώ καν να θυμηθώ από ποιον. Αλλά είναι τόσο γλυκό και το φτιάξαμε όλο μαζί με τα κορίτσια. Ήταν πανεύκολο», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Crosby έχει μιλήσει ανοιχτά και για την επιθυμία της να αποκτήσει τρίτο παιδί, μετά την οδυνηρή αποβολή που υπέστη. Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι έμαθε πως ήταν έγκυος στις 3 Μαρτίου, χωρίς η εγκυμοσύνη να ήταν προγραμματισμένη. Αρχικά φοβήθηκε, όμως στη συνέχεια εκείνη και ο αρραβωνιαστικός της, Jake Ankers, άρχισαν να ενθουσιάζονται στην ιδέα ενός ακόμα παιδιού.

Στην πρώτη ιδιωτική εξέταση, όταν ήταν έξι εβδομάδων έγκυος, η Charlotte θυμάται ότι το κλίμα στην αίθουσα ήταν διαφορετικό και πως ένιωσε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Της είπαν ότι ενδεχομένως η εξέταση να είχε γίνει πολύ νωρίς και της ζήτησαν να περιμένει δύο εβδομάδες για την επόμενη. Εκείνη, όπως περιγράφει, είχε ήδη την αίσθηση ότι κάτι συνέβαινε, ενώ ο σύντροφός της παρέμενε αισιόδοξος.

Δύο εβδομάδες αργότερα, οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η εγκυμοσύνη δεν εξελισσόταν και ότι είχε υποστεί παλίνδρομη ή «σιωπηλή» αποβολή, δηλαδή απώλεια της εγκυμοσύνης χωρίς τα συνήθη συμπτώματα, όπως έντονη αιμορραγία και κράμπες.

Η Crosby αποκάλυψε ότι της δόθηκε στη συνέχεια ακόμα ένα διάστημα δύο εβδομάδων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η αποβολή θα ολοκληρωνόταν φυσικά, πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο ιατρικής επέμβασης.

Παρά τη δύσκολη εμπειρία, η ίδια και ο Jake έχουν δηλώσει ότι εξακολουθούν να θέλουν ένα ακόμα παιδί. Η Charlotte έχει εκφράσει την επιθυμία να μείνει ξανά έγκυος μέσα στο καλοκαίρι και να παντρευτούν στο Μαρακές την επόμενη χρονιά, όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail.