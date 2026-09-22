Τουλάχιστον 154 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες δύο ημέρες στις σφοδρές συγκρούσεις στην Υεμένη, μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, και των φιλοϊρανών Χούθι, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές και από τις δύο πλευρές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο απολογισμός από τα σαουδαραβικά πλήγματα, τις συγκρούσεις και τα πυρά του πυροβολικού στα κυβερνεία των Ταΐζ, Αλ-Τζαούφ, Μαρίμπ και Σααντά αυξήθηκε σε 118 νεκρούς», δήλωσαν στρατιωτικές πηγές από τους Χούθι, ενώ κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγo για 36 στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους στις δυνάμεις τους, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.