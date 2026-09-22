Ένα τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Νιούτον της Μασαχουσέτης, όταν μια λευκή Mercedes έπεσε σε κατάστημα γκολφ.

Το αυτοκίνητο έσπασε στον τοίχο του καταστήματος, έχοντας ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα -δύο εργαζόμενοι και ο οδηγός-, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Η ακριβής αιτία του τροχαίου παραμένει υπό διερεύνηση. Ωστόσο, η αστυνομία εκτιμά ότι το περιστατικό προκλήθηκε από λάθος χειρισμό και όχι από σκόπιμη ενέργεια. Παράλληλα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν είχε γίνει κατανάλωση αλκοόλ.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη Mercedes να ανεβαίνει στο κράσπεδο του χώρου στάθμευσης και στη συνέχεια να πέφτει πάνω στο κατάστημα. Το αυτοκίνητο διαπέρασε έναν τοίχο, πίσω από τον οποίο βρίσκονταν οι δύο εργαζόμενοι.

Στο σημείο έσπευσαν η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία και μηχανικός του δήμου, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση του κτιρίου, όπως μεταδίδει η New York Post.