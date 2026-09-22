Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Τόκιο, ενώ πάνω από 45.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς ο τυφώνας Ντουτζουάν πλήττει την Ιαπωνία.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία υποβάθμισε τις περισσότερες από τις προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο Ντουτζουάν απομακρύνεται σήμερα από την ιαπωνική ακτή και κατευθύνεται βορειοανατολικά.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών έκανε γνωστό ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νομό Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο, και άλλος ένας σκοτώθηκε στο νομό Καναγκάουα, που επίσης συνορεύει με την πρωτεύουσα.

Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, καθώς αγνοούνται έξι άνθρωποι έπειτα από κατολισθήσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🇯🇵 اليابان | مشاهد للفيضانات التي تضرب مناطق من شرق اليابان اليوم، مع اشتداد الأمطار الغزيرة المصاحبة لإعصار دوجين على منطقة كانتو ومحيط طوكيو.



طرق غمرتها المياه وحركة مرورية صعبة وسط استمرار الحالة الجوية القوية.#Japan | #TyphoonDujuan pic.twitter.com/7do7jTh0iT — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 21, 2026

Στο νομό Τσίμπα, περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ηλεκτρικό σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα), σύμφωνα με την Tepco. Επίσης περισσότερες από 460 κατοικίες έχουν υποστεί εκεί ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύριο κάτοικοι του Τόκιο και των γύρω περιοχών είχαν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν από το πέρασμα του τυφώνα. Παράλληλα, ματαιώθηκαν περισσότερες από 275 πτήσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Severe flooding hit Funabashi, near Tokyo, after Typhoon Dujuan struck Japan on Monday.



One person was reported missing after a landslide in Kanagawa, while the storm brought winds of up to 90 mph and gusts topping 120 mph. #TyphoonDujuan #Japan #Flooding pic.twitter.com/ItoqinSlfk — NTD News (@NTDNews) September 21, 2026

🌧️OVERFLOW: Locals in Chiba, Japan, encountered severe storm conditions as Typhoon Dujuan barreled toward the country, resulting in heavy flooding in several communities. pic.twitter.com/Yz9RWCHo51 — FOX Weather (@foxweather) September 21, 2026