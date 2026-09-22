Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη νοτιοανατολική και την κεντρική Ουκρανία, ενώ επίθεση προκάλεσε επίσης διακοπή ρεύματος για χιλιάδες ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της χώρας, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η Μόσχα έπληξε ταυτοχρόνως βιομηχανικές επιχειρήσεις στις πόλεις Ντνίπρο, Κρίβι Ριχ και Πάβλοχραντ στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Χάντζα σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η Ρωσία εξαπέλυσε πυραύλους, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυρά πυροβολικού σε τέσσερις περιοχές της περιφέρειας, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων έξι στην Ντνίπρο, όπου, όπως διευκρίνισε ο Χάντζα, μια επιχείρηση και εγκαταστάσεις αποθήκευσης υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Καθώς οι μάχες στη γραμμή του μετώπου έχουν σε μεγάλο βαθμό περιέλθει σε τέλμα πάνω από τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Μόσχα και το Κίεβο πλήττουν ολοένα και περισσότερο επιχειρήσεις, λιμάνια, εγκαταστάσεις εφοδιασμού και άλλους οικονομικούς στόχους τους τελευταίους μήνες με στόχο η μία χώρα να πλήξει την πολεμική προσπάθεια της άλλης.

Η ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία περιελάμβανε αδιευκρίνιστο αριθμό πυραύλων κατά πλοίων Oniks και βαλλιστικών πυραύλων, όπως και τέσσερις πυραύλους κρουζ και 212 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ζημιές υπέστησαν επίσης επιχειρήσεις στην Πάβλοχραντ και την Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Χάντζα.

Παράλληλα ρωσική επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση γειτονικής περιοχής άφησε χωρίς ρεύμα 100.000 καταναλωτές στη βόρεια περιφέρεια του Τσερνίχιβ, σύμφωνα με ανακοίνωση περιφερειακής εταιρείας παροχής ρεύματος.

Η Μόσχα διεξήγαγε επίσης «μαζική» επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβα, πλήττοντας βιομηχανική επιχείρηση και εγκατάσταση κρίσιμης υποδομής, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βιτάλιι Ντιακίβνιτς.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του σήμερα ότι οι δυνάμεις του διεξήγαγαν μαζική επιδρομή σε στόχους στην Ουκρανία, πλήττοντας βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τον ενεργειακό τομέα και αυτόν των καυσίμων, όπως και εγκαταστάσεις λιμενικής υποδομής και θαλάσσια σκάφη που επιχειρούν για τον ουκρανικό στρατό.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε εξάλλου στην ανακοίνωσή του ότι τα συστήματά του αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 297 drones πάνω από διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας της Σαμάρα στον ποταμό Βόλγα δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικά drones έπληξαν μη στρατιωτικούς στόχους, περιλαμβανομένων ιδιωτικών κατοικιών και αυτοκινήτων, στην περιοχή αυτή, στην οποία βρίσκονται σημαντικές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια πετρελαίου.

Ο Βιατσεσλάβ Φεντόριστσεφ διευκρίνισε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο δήμαρχος της Σαμάρα Ιβάν Νοσκόφ ανέφερε στο μεταξύ σε ανάρτησή του στη ρωσική πλατφόρμα Max ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας απέτρεψαν μαζική επίθεση στην πόλη, η οποία βρίσκεται πάνω από 1.000 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Η Ουκρανία και η Ρωσία αρνούνται ότι βάζουν στο στόχαστρο αμάχους.