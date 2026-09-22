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Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου έξω από σχολείο στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα, στη δυτική Τουρκία.

Ένα άτομο, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, άνοιξε πυρ στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ.

Μετά την επίθεση έγινε κλήση στο Κέντρο Επείγουσας Βοήθειας 112 για τραυματισμούς μαθητών. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν την επέμβαση και την έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας μαθητής είναι νεκρός και οκτώ μαθητές τραυματίστηκαν, δύο από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, δημοσιοποιήθηκε βίντεο που φέρεται να καταγράφει τον δράστη τη στιγμή που απομακρύνεται από το σημείο της επίθεσης, κρατώντας το όπλο.

Η Νομαρχία Μανίσα επιβεβαίωσε ότι έλαβε αναφορά για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο σχολείο και ανακοίνωσε ότι στο σημείο έχουν σπεύσει οι αρμόδιες υπηρεσίες.

«Λάβαμε αναφορά ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ, στην περιοχή Τουργκουτλού. Μετά την αναφορά, αστυνομικές και υγειονομικές ομάδες στάλθηκαν στο σημείο και οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται», αναφέρεται στην ανακοίνωση.