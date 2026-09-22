Η υποψία ότι έκλεψε ήταν η αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός Μολδαβού πωλητή στην Τουρκία, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία – και όχι μόνο. Ο Νικολάι Παλαμάρτσιουκ δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, με την υπόθεση να έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς ξεκίνησε η δίκη για τον τραγικό θάνατό του.

Στο υλικό καταγράφονται τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων οι εργοδότες του, να του επιτίθενται και να τον ρίχνουν στο πάτωμα. Στη συνέχεια, τον βάζουν με τη βία σε ένα ασανσέρ και τον μεταφέρουν σε δωμάτιο όπου δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας.

Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Παλαμάρτσιουκ ξυλοκοπήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι δράστες φέρονται να τον βασάνισαν, προσπαθώντας να τον αναγκάσουν να ομολογήσει την κλοπή για την οποία τον κατηγορούσαν και για την οποία, σύμφωνα με την υπόθεση, του είχαν στήσει παγίδα.

Η ιατροδικαστική έκθεση κατέγραψε ως αιτία θανάτου την έλλειψη οξυγόνου, που προκλήθηκε από την πίεση που ασκήθηκε στο στήθος και τον λαιμό του.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα. Στις προανακριτικές καταθέσεις τους, οι συλληφθέντες έριχναν πανικόβλητοι ο ένας στον άλλον την ευθύνη για όσα συνέβησαν στον Μολδαβό, ενώ οι Αρχές διερευνούν τον ρόλο που είχε ο καθένας στον άδικο χαμό του.