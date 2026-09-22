Μόλις έξι ετών και ήδη γράφει ιστορία στην επίλυση του κύβου του Ρούμπικ η Λίαν Γιουντζί από την Κίνα, καθώς μέσα σε μόλις τρεις ημέρες κατάφερε να καταρρίψει δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του κύβου 3x3x3.

Η νεαρή πέτυχε αρχικά μέσο χρόνο 4,52 δευτερόλεπτα σε αγώνες στη Γουχάν, βελτιώνοντας στη συνέχεια την επίδοσή της στα 4,27 δευτερόλεπτα σε διοργάνωση στην Γκουανγκζού.

Με τη δεύτερη επίδοσή της, η Λίαν Γιουντζί έγινε η πρώτη αθλήτρια που έχει καταγράψει μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με το BBC.

Η 6χρονη από την επαρχία Σιτσουάν ασχολείται εντατικά με τον κύβο του Ρούμπικ και έχει μάθει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης. Τον τελευταίο χρόνο προπονείται καθημερινά για δύο έως τρεις ώρες.