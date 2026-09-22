Οι ΗΠΑ παρέδωσαν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στρατιωτικό εξοπλισμό στη Γουατεμάλα για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, τερματίζοντας το εμπάργκο όπλων που είχαν επιβάλει στη χώρα λόγω σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος, Μπερνάρδο Αρέβαλο, διευκρίνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Γουατεμάλας θα παραλάβουν όπλα και εξοπλισμό αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Ο στρατιωτικός εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί στον αγώνα εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών και για την προστασία του πληθυσμού», διαβεβαίωσε η κυβέρνηση.

Το πρώτο φορτίο συμπεριλαμβάνει τουφέκια, πολυβόλα, εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων και επιχειρησιακό εξοπλισμό νυχτερινής κατόπτευσης, σημείωσαν μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Οι παραδόσεις όπλων από τις ΗΠΑ στη Γουατεμάλα ανεστάλησαν το 1977, εν μέσω του εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στις δυνάμεις του κράτους, παρατάξεις της άκρας αριστεράς και ακροδεξιές παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ατελείωτη σύρραξη, από το 1960 ως το 1996, στην πλειονότητά τους αυτόχθονες άμαχοι.

Μέλη των ενόπλων δυνάμεων ευθύνονταν για πολυάριθμες σφαγές αμάχων και σωρεία υποθέσεων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια της εμφύλιας σύγκρουσης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.