Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου τους Χούθι να τερματίσουν άμεσα τις στρατιωτικές ενέργειες, τις απειλές και τις επιθέσεις εναντίον της ναυσιπλοΐας. Η έκκληση διατυπώθηκε σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οι καταδικαστέες ενέργειές του αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση και υπάρχει κίνδυνος να ενταθεί περαιτέρω η σύγκρουση, να πληγεί το διεθνές εμπόριο και να προκληθεί οικονομική αστάθεια σε παγκόσμια κλίμακα», αναφέρει η ανακοίνωση, τονίζοντας την «απόλυτη ανάγκη» να υπάρξουν «εγγυήσεις» για τη «μόνιμη ασφάλεια της ναυτιλίας» και για «τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της ναυσιπλοΐας σε ολόκληρο τον κόσμο».

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 ζητούν επίσης από το Ιράν να σταματήσει να τους προμηθεύει με όπλα.

Η επανέναρξη του πολέμου στην Υεμένη, όπου η Ανσαραλά εδραίωσε τον έλεγχό της στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, πλήττει πλέον ακόμη περισσότερο τις σαουδαραβικές εξαγωγές -έχει καταγραφτεί μεγάλη μείωση της κίνησης πλοίων του βασιλείου στην περιοχή αυτή.

Το συγκεκριμένο πέρασμα συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Ερυθράς θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ κι είχε γίνει ακόμη πιο σημαντικό για τη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού στον κόσμο, αφότου το Ιράν έκλεισε το στενό του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

«Θα συνεχίσουμε στο μέλλον να υποστηρίζουμε τη νόμιμη κυβέρνηση της Υεμένης και επαναβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στην ενότητα, στην εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητας της Υεμένης», τονίζεται στο κείμενο της ομάδας των επτά μεγάλων δυνάμεων (ΗΠΑ, Καναδάς, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ιαπωνία).

Η G7 θέλει να αποφευχθεί νέα διαταραχή των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού στους τομείς της ενέργειας, των λιπασμάτων και διατροφικών προϊόντων.

Εξάλλου, σε χωριστή ανακοίνωσή της, η γαλλική προεδρία της G7 θύμισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει προτεραιότητά της, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η σύνοδος στη Νέα Υόρκη των υπουργών Εξωτερικών της G7, με απόντα τον Αμερικανό υπουργό Μάρκο Ρούμπιο, επέτρεψε να επαναβεβαιωθεί η «ακλόνητη υποστήριξη» της ομάδας στην Ουκρανία, στην «εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά της», τόνισε η γαλλική προεδρία.

Συζητήθηκε «η ενίσχυση της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης» στο Κίεβο, ειδικά όσον αφορά «την αντιαεροπορική άμυνα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της για τον πόλεμο που ξέσπασε το 2022.