Σειρά προγραμματισμένων επαφών θα έχει ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και σήμερα με την ηγεσία του κόμματός του και το ερώτημα είναι πόσο θα αντέξει την πολιτική πίεση.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τα ισχυρά περιφερειακά στελέχη του CDU. Οι οκτώ πρωθυπουργοί των κρατιδίων που ανήκουν στο κόμμα τάχθηκαν την περασμένη εβδομάδα υπέρ του καγκελαρίου, αν και παρέμειναν ερωτηματικά ως προς το πόσο θερμή ήταν η υποστήριξή τους. Τουλάχιστον δεν υπάρχουν άλλες εκλογικές αναμετρήσεις για φέτος. Ωστόσο, για το επόμενο έτος έχουν προγραμματιστεί εκλογές σε πέντε κρατίδια, εκ των οποίων οι τρεις θα διεξαχθούν τον Απρίλιο.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, το οποίο διοικείται επί του παρόντος από ένα εξέχον στέλεχος του CDU που συχνά αναφέρεται ως πιθανός διάδοχος του Μερτς: τον Χέντρικ Βυστ. Καμία από τις πέντε εκλογικές αναμετρήσεις δεν αφορά τα ανατολικά κρατίδια, όπου το AfD διαθέτει τη μεγαλύτερη δύναμη.

«Δεν θεωρώ ότι η αντικατάσταση ενός ηγετικού στελέχους θα έφερνε πραγματικά κάποια αλλαγή», δήλωσε στη γερμανική τηλεόραση η υπουργός Παιδείας, Κάριν Πριν, η οποία είναι επίσης αναπληρώτρια αρχηγός του CDU, προσθέτοντας ότι δεν βλέπει να προκύπτει «κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση προσώπου».

«Επομένως, οφείλουμε τώρα να συζητήσουμε μεταξύ μας -αφενός με τον καγκελάριο ως κυβέρνηση και αφετέρου ως κόμμα- πώς θα κερδίσουμε μεγαλύτερη αποδοχή και αξιοπιστία στα μάτια των πολιτών», τόνισε η Γερμανίδα αξιωματούχος.

German Chancellor and CDU Chairman Friedrich Merz talks at the opening ceremony of a Tech Campus and Experience Center “Synnoscape” of the Niedax Infrastructure company in Neustadt (Wied), Germany, Monday, Feb. 2, 2026. (AP Photo/Martin Meissner, POOL)

Ήδη όμως τα σενάρια για την επόμενη ημέρα δίνουν και παίρνουν και το κόμμα προσπαθεί να εξηγήσει τι πήγε λάθος. Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, στην έρευνα Deutschlandtrend των αρχών Σεπτεμβρίου μόλις το 13% δήλωνε ικανοποιημένο από το έργο του Μερτς. Το Politico κατέγραφε ήδη από τις 17 Σεπτεμβρίου παρασκηνιακές συζητήσεις στελεχών για ένα Kanzlertausch: αλλαγή καγκελαρίου, με στόχο να ανακοπεί η πτώση της κυβέρνησης.

Η διάκριση έχει σημασία. Στους κόλπους του CDU η συζήτηση αφορά πλέον και το κατά πόσον ο ίδιος ο Μερτς δυσκολεύει την ανάκαμψη της παράταξης. Όσο οι ήττες συσσωρεύονται, τόσο ενισχύεται ο πειρασμός να αναζητηθεί μια αλλαγή προσώπου που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης. Η απώλεια της εμπιστοσύνης της κομματικής ηγεσίας δεν απομακρύνει αυτομάτως έναν Γερμανό καγκελάριο. Για να αντικατασταθεί παρά τη θέλησή του, απαιτείται η λεγόμενη εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας. Το άρθρο 67 του Θεμελιώδους Νόμου απαιτεί από την Μπούντεσταγκ να εκλέξει ταυτόχρονα διάδοχο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Τις εξελίξεις παρακολουθεί όλη η Ευρώπη καθώς ένα πολιτικό ντόμινο είναι αναπόφευκτο.

Ενδεικτική είναι η ανάλυση του BBC που μετέδωσε ότι η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και, κατά συνέπεια, της Ευρωζώνης. Είναι σήμερα ο μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής προς την Ουκρανία και η χώρα που συνεισφέρει τα περισσότερα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν τα δημόσια οικονομικά της Γερμανίας βρίσκονται υπό πίεση και η χώρα στρέφεται προς τα εσωτερικά της προβλήματα εξαιτίας μιας πολιτικής κρίσης, οι επιπτώσεις πέρα από τα σύνορά της μπορεί να είναι σημαντικές.

Υπό οικονομική πίεση, ο Μερτς πιέζει έντονα, μαζί με μια ομάδα άλλων πλουσιότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη μείωση των συνεισφορών στον προϋπολογισμό της Ένωσης, για παράδειγμα. Αυτό συμβαίνει σε μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δαπανήσει περισσότερα, και όχι λιγότερα, για κοινά αμυντικά προγράμματα, τη μετανάστευση, την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία.

Και όσο η κυβέρνηση του Μερτς έχει μπει σε περιδίνηση, όσο η υπόλοιπη Ευρώπη ανησυχεί, το AfD περιμένει και ο χρόνος αυτή τη στιγμή λειτουργεί υπέρ του.