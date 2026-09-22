Σε νέα μετωπική σύγκρουση με τα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφασή του να αποκλείσει CNN, MS NOW και Politico από τον Λευκό Οίκο και την αντίδραση των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων, τα οποία ανέστειλαν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη των προεδρικών εκδηλώσεων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λευκός Οίκος πέρασε στην αντεπίθεση εγκαινιάζοντας το «Trump TV: The Essentials Station», μια 24ωρη διαδικτυακή ροή μέσω της οποίας η αμερικανική προεδρία μεταδίδει απευθείας στο κοινό ομιλίες, εμφανίσεις και επιλεγμένα στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα του Τραμπ και της κυβέρνησής του.

Launched.



All the top hits, wins, + more. Streaming 24/7 on your phone or tv.



📺 https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/oIPfUA0Np9 — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2026

Τα μεγάλα δίκτυα κατέβασαν τις κάμερες

Η πρεμιέρα του Trump TV συνέπεσε με μια πρωτοφανή κίνηση από τα πέντε μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα που συγκροτούν το τηλεοπτικό pool του Λευκού Οίκου. CNN, NBC, ABC, CBS και Fox News αποφάσισαν να σταματήσουν, μέχρι νεωτέρας, την κοινή παροχή εικόνας από εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Αμερικανού προέδρου.

Η στάση τους αποτέλεσε απάντηση στην απόφαση της αμερικανικής προεδρίας να αποκλείσει από τους χώρους του Λευκού Οίκου δημοσιογράφους του CNN, του MS NOW και του Politico. Ως αποτέλεσμα, τα δίκτυα δεν παρείχαν την καθιερωμένη κοινή τηλεοπτική εικόνα από την τελετή εγκαινίων του νέου προεδρικού ελικοδρομίου, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ για διήμερη επίσκεψη στη Νέα Υόρκη.

Εξηγώντας τους λόγους της απόφασης, οι τηλεοπτικοί οργανισμοί υπογράμμισαν σε κοινή ανακοίνωσή τους τη σημασία της ανεξάρτητης ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της εκάστοτε κυβέρνησης.

«Το κοινό έχει ζωτικό ενδιαφέρον να λαμβάνει ακριβείς, ανεξάρτητες πληροφορίες για την κυβέρνησή του. Καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να περιορίζει έναν ειδησεογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του».

Προβλήματα στην κυβερνητική μετάδοση – Η απάντηση Τραμπ

Με τις κάμερες του τηλεοπτικού pool εκτός της τελετής, την εικόνα ανέλαβε να μεταδώσει ο ίδιος ο Λευκός Οίκος μέσα από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μετάδοση, ωστόσο, αντιμετώπισε προβλήματα στον ήχο, καθώς πίσω από τον Τραμπ βρισκόταν το Marine One με τον κινητήρα του σε λειτουργία, με συνέπεια αρκετές από τις δηλώσεις του προέδρου να μην ακούγονται ευκρινώς.

Trump was speaking at the opening of the new White House helipad. The television networks did not send cameras to cover the event. The audio from this White House livestream was badly distorted and the president’s remarks were largely unintelligible. pic.twitter.com/n2x8jaJUVP — Misha Komadovsky (@komadovsky) September 21, 2026

Η αποχή των δικτύων από την κοινή κάλυψη δεν σήμαινε πάντως πλήρη τηλεοπτική απουσία του Τραμπ από τα προγράμματά τους. Αργότερα την ίδια ημέρα, ορισμένα από αυτά πρόβαλαν αποσπάσματα από τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι.

Ο ίδιος ο Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία του μποϊκοτάζ, σχολιάζοντας:

«Είναι ενδιαφέρον γιατί είπαν ότι θα με μποϊκοτάρουν, αλλά ποτέ δεν με μποϊκοτάρουν, οπότε δεν ανησύχησα ιδιαίτερα γι’ αυτό».

Αμέσως μετά έστρεψε την προσοχή στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Gracie Mansion και πρόσθεσε: «Κοιτάξτε όλο αυτόν τον Τύπο».

Τι θα βλέπει το κοινό στο «Trump TV»

Το νέο εγχείρημα δεν λειτουργεί ως παραδοσιακό τηλεοπτικό δίκτυο ούτε διαθέτει κανονική ειδησεογραφική ροή. Ο Λευκός Οίκος το παρουσιάζει ως μια διαρκώς ανανεωμένη μετάδοση με σημαντικά βίντεο, βασικές τοποθετήσεις του προέδρου και επιλεγμένες στιγμές από τη δράση της κυβέρνησης.

Το πρώτο πρόγραμμα συνδύαζε παλαιότερες ομιλίες του Τραμπ με υλικό από τις δραστηριότητες της ίδιας ημέρας. Ανάμεσα στα βίντεο που μεταδόθηκαν ήταν και εικόνες από την τελετή εγκαινίων ενός νέου ελικοδρομίου από γρανίτη στη νότια πλευρά του Λευκού Οίκου.

Για την παρακολούθησή του δεν απαιτείται συνδρομή σε κάποια τηλεοπτική υπηρεσία. Η μετάδοση είναι διαθέσιμη από το επίσημο κανάλι του Λευκού Οίκου στο YouTube και από την ιστοσελίδα της αμερικανικής προεδρίας, ενώ σχετικό υλικό προωθείται και μέσω των επίσημων λογαριασμών της κυβέρνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Λευκός Οίκος διαθέτει επίσης εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας μπορούν να μεταδίδονται ζωντανά βίντεο και ειδοποιήσεις.

Από τον αποκλεισμό των μέσων στο μποϊκοτάζ των δικτύων

Η νέα αντιπαράθεση είχε αρχίσει τρεις ημέρες νωρίτερα, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι CNN, Politico και MS NOW –η νέα ονομασία του MSNBC– αποκλείονται από τους χώρους του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τους τρεις ειδησεογραφικούς οργανισμούς για πολυετή μετάδοση «ψευδών ειδήσεων» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη να τους παρέχει πρόσβαση.

Οι συνέπειες της απόφασης έγιναν εμφανείς τη Δευτέρα, όταν ήρθε η σειρά του CNN να διαθέσει το τηλεοπτικό συνεργείο του pool. Με το δίκτυο αποκλεισμένο, ο Λευκός Οίκος δεν του επέτρεψε να αναλάβει την κάλυψη. Τα άλλα μεγάλα δίκτυα αποφάσισαν να μην πάρουν τη θέση του, με αποτέλεσμα να μην οριστεί αντικαταστάτης.

Το σύστημα του pool λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και επιτρέπει την κάλυψη του προέδρου σε χώρους όπου δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται ταυτόχρονα συνεργεία από όλα τα μέσα, όπως το Οβάλ Γραφείο, το προεδρικό αεροσκάφος, οι αυτοκινητοπομπές και μικρότερες αίθουσες εκδηλώσεων. Η εικόνα που καταγράφει το συνεργείο διανέμεται στη συνέχεια σε δεκάδες ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

Η αναστολή αφορά το τηλεοπτικό σκέλος αυτού του μηχανισμού και όχι το σύνολο της δημοσιογραφικής κάλυψης του Λευκού Οίκου. Οι ξεχωριστές ομάδες δημοσιογράφων του γραπτού Τύπου, φωτογράφων και ραδιοφωνικών μέσων εξακολουθούν να λειτουργούν με διαφορετικές ρυθμίσεις.

CNN, Politico και MS NOW προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη

Παράλληλα με το μποϊκοτάζ των τηλεοπτικών δικτύων, η σύγκρουση μεταφέρθηκε και στις δικαστικές αίθουσες. CNN, Politico και MS NOW κατέθεσαν τη Δευτέρα προσφυγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων τους στον Λευκό Οίκο.

Οι τρεις οργανισμοί χαρακτηρίζουν τον αποκλεισμό τους «κατάφωρη παραβίαση» της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος και των εγγυήσεων για δίκαιη διαδικασία. Στην κοινή τους τοποθέτηση υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει την εξουσία να καθορίζει τι μπορούν να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ απάντησε ότι η δικαστική κίνηση ήταν αναμενόμενη και επανέλαβε τις κατηγορίες του περί «ψευδών ειδήσεων».

Η θέση του Λευκού Οίκου

Η κυβέρνηση παρουσίασε τη δική της επιχειρηματολογία σε ανακοίνωση με τίτλο «Η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο είναι προνόμιο – όχι δικαίωμα». Σύμφωνα με τη θέση της, η συνταγματική προστασία της ελευθερίας του Τύπου κατοχυρώνει το δικαίωμα δημοσίευσης, αλλά δεν υποχρεώνει την εκάστοτε κυβέρνηση να παρέχει σε κάθε δημοσιογράφο μόνιμη διαπίστευση, θέση στην αίθουσα ενημέρωσης ή συμμετοχή στο pool.

«Κανένας πρόεδρος δεν είναι υποχρεωμένος να φιλοξενεί μια εχθρική επιχείρηση στους χώρους του», ανέφερε η ανακοίνωση. «Η πρόσβαση ήταν πάντοτε προνόμιο – και ο πρόεδρος Τραμπ εφαρμόζει αυτόν τον κανόνα».

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε επίσης σε παλαιότερες συγκρούσεις αμερικανικών κυβερνήσεων με δημοσιογραφικούς οργανισμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων την αντιπαράθεση της κυβέρνησης Ομπάμα με το Fox News, την υπόθεση του ανταποκριτή James Rosen, την κατάσχεση τηλεφωνικών αρχείων του Associated Press το 2012 και αλλαγές στις διαπιστεύσεις κατά την περίοδο Μπάιντεν.

Ένα απευθείας κανάλι από τον Λευκό Οίκο προς το κοινό

Το «Trump TV» δεν αντικαθιστά το σύνολο της ανεξάρτητης δημοσιογραφικής κάλυψης της αμερικανικής προεδρίας και δεν αλλάζει από μόνο του τα νομικά ζητήματα που καλείται πλέον να εξετάσει το ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Δημιουργεί, ωστόσο, ένα νέο δεδομένο στη σύγκρουση. Ο Λευκός Οίκος διαθέτει πλέον μια μόνιμη, 24ωρη πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορεί να διοχετεύει απευθείας στο κοινό ομιλίες, τελετές, αφίξεις, αναχωρήσεις και άλλες δραστηριότητες του προέδρου, χωρίς να χρειάζεται την τηλεοπτική εικόνα των δικτύων.

Έτσι, την ώρα που τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα αρνούνται να καλύψουν το κενό που δημιούργησε ο αποκλεισμός του CNN, η κυβέρνηση Τραμπ δημιουργεί τη δική της γραμμή μετάδοσης από τον Λευκό Οίκο προς τους πολίτες, επιλέγοντας η ίδια τόσο το υλικό όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό παρουσιάζεται.