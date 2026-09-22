Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στη Μόκα της Υεμένης, πόλη που διαθέτει λιμάνι στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με το πρακτορείο SABA, το οποίο πρόσκειται στο κίνημα Ανσαραλά.

Όπως ανέφερε το πρακτορείο τις πρώτες πρωινές ώρες, από τα πλήγματα υπήρξαν επίσης οκτώ τραυματίες.

«Έξι άμαχοι, ανάμεσά τους δυο παιδιά και γυναίκα, σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ, ανάμεσά τους παιδί και γυναίκα, τραυματίστηκαν σε αεροπορικά πλήγματα της συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία στη Μόκα», μετέδωσε το SABA.

Οι σαουδαραβικές αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον περιοχών της Υεμένης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ανσαραλά, γνωστής επίσης ως Χούθι, συνεχίζονται σε καθημερινή βάση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι βομβαρδισμοί δεν έχουν οδηγήσει σε υποχώρηση των δυνάμεων του κινήματος.