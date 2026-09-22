Στις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στον πόλεμο στην Ουκρανία επικεντρώθηκε η συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά το τετ α τετ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ εποικοδομητική» τη συζήτησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Οι δυο αρχηγοί κρατών συζήτησαν ιδίως το πώς θα υπάρξουν «καλύτερες» συνθήκες «ασφαλείας» σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά θάλασσα και για την «ανάγκη να βοηθήσουμε πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους ουκρανούς φίλους μας» όσον αφορά «τους πυραύλους αναχαίτισης», ανέφερε ο κ. Μακρόν στον Τύπο.