Νέα διπλωματική πρωτοβουλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχεδιάζει η Γαλλία, επιδιώκοντας την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με διπλωματική πηγή.

Το Παρίσι προτίθεται να συντονιστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους για τη διαμόρφωση σχεδίου ψηφίσματος που θα κατοχυρώνει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Ανάλογη προσπάθεια είχε γίνει και τον περασμένο Απρίλιο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τότε, Ρωσία και Κίνα είχαν μπλοκάρει με βέτο σχέδιο ψηφίσματος που είχε καταθέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας το Μπαχρέιν, έχοντας τη στήριξη κρατών του Κόλπου και των ΗΠΑ.

Η πρωτοβουλία εκείνη αποσκοπούσε επίσης στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας διόδου στρατηγικής σημασίας για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.