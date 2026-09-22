Σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές μετακινήσεις και εκτεταμένα μέτρα προστασίας προκάλεσε στην Ιαπωνία η επέλαση του τυφώνα Ντουτζουάν, ο οποίος κινείται προς την περιοχή του Τόκιο.

Τη Δευτέρα ακυρώθηκαν συνολικά 275 πτήσεις, ενώ περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν προληπτικά τις κατοικίες τους και να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία.

HERO PILOT LANDS PLANE at Haneda Airport, Japan in TYPHOON Dujuan; passengers APPLAUD pic.twitter.com/nasrNSWkwQ — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 21, 2026

Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποίησαν παράλληλα για εξαιρετικά έντονα καιρικά φαινόμενα, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιοχές οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να φτάσουν σε πρωτοφανή επίπεδα.

#EXCLUSIVE TYPHOON DUJUAN HITS JAPAN



Monday, 21st September 2026 pic.twitter.com/9PkOdvpRmU — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) September 21, 2026

Δυο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις στους νομούς Τσίμπα και Κανάγκαουα, κοντά στο Τόκιο, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

제25호 태풍 '두쥐안(DUJUAN)'이 일본 수도권 지역을 향해 북상하면서 현지가 초비상 상태라네요. ㄷㄷ pic.twitter.com/nOKMqVpUNF — Mint (@Mint01333) September 21, 2026

Σήμερα το πρωί, η καταιγίδα απομακρύνθηκε από την ακτή, κινούμενη προς βορειοανατολική κατεύθυνση, προς τα ανοικτά του αρχιπελάγους, με τους ανέμους ελαφρά εξασθενημένους, ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA).

🌧️OVERFLOW: Locals in Chiba, Japan, encountered severe storm conditions as Typhoon Dujuan barreled toward the country, resulting in heavy flooding in several communities. pic.twitter.com/Yz9RWCHo51 — FOX Weather (@foxweather) September 21, 2026

Ο τυφώνας βρισκόταν περίπου 130 χιλιόμετρα νότια από την Κάτσουρα, κοντά στο Τόκιο, με ανέμους ταχύτητας ως και 144 χιλιομέτρων ανά ώρα. Πάνω από 9.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση στους νομούς Τσίμπα, Σαϊτάμα και Σιζουόκα, όπως και σε άλλους τομείς κοντά στη μητροπολιτική περιοχή της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Footage shows vehicles and pedestrians navigating flooded streets in eastern Japan as Typhoon Dujuan nears. pic.twitter.com/qHnTcbymRA — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 21, 2026

Προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις εκδόθηκαν για το Τόκιο και τους νομούς Τσίμπα, Κανάγκαουα και Σιζουόκα.

Υπάρχει κίνδυνος «οι βροχές να συνεχιστούν» καθώς ο τυφώνας μετακινείται προς βορρά, είπε στον Τύπο ο Τακούγια Χοσόμι της JMA.

Πάνω από 1,6 εκατ. κάτοικοι της πρωτεύουσας και κοντινών περιοχών κλήθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους σε ευπαθείς περιοχές. Αυτές οι οδηγίες ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό να τηρούνται στη χώρα.

Οι αρχές αναφέρθηκαν ακόμη σε έναν ελαφρά τραυματία και εννιά σπίτια που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του τυφώνα.

Εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους πλημμυρισμένους μπροστά στον σιδηροδρομικό σταθμό στην Καμάκουρα, τουριστικό προορισμό.

«Πολλοί τομείς της πόλης έχουν πλημμυρίσει. Οι μετακινήσεις με αυτοκίνητα είναι επικίνδυνες», προειδοποίησε ο Τακάσι Μάτσουο, ο δήμαρχος της.

Η Japan Airlines ακύρωσε 135 πτήσεις και η All Nippon Airways 140 πτήσεις εσωτερικού. Παράλληλα, διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες ανέστειλαν δρομολόγια σε κάποιες σιδηροτροχιές στο Τόκιο και κοντινές περιοχές.

Η JMA είχε προειδοποιήσει προχθές Κυριακή πως οι βροχές και οι άνεμοι θα ενισχύονταν προτού καν φτάσει ο τυφώνας. «Το σύνολο των κατακρημνίσεων ως την Τρίτη (σ.σ. σήμερα) θα μπορούσε να ξεπεράσει τον μέσο όρο ολόκληρου του Σεπτεμβρίου και να καταγράψει νέο ρεκόρ», σημείωσε.

Ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις, ανάμεσά τους η τελευταία ημέρα του Tokyo Game Show, από τα μεγαλύτερα σαλόνια βιντεοπαιχνιδιών σε διεθνές επίπεδο, στην Τσίμπα, κοντά στην πρωτεύουσα, όπως και υπαίθριο φεστιβάλ μουσικής και αγώνας μπέιζμπολ.

Πλημμύρες σημειώθηκαν εξάλλου σε τομείς της πόλης Ιτσικάουα, ανατολικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας.