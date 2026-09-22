Την παροχή στρατιωτικής επιμελητειακής συνδρομής προς τη Σαουδική Αραβία ενέκρινε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, σύμφωνα με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα.

Η βοήθεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυνατότητας του Ριάντ να αντιμετωπίζει επιθέσεις από το κίνημα Ανσαραλά της Υεμένης, ευρύτερα γνωστό ως Χούθι, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν.

Βρετανικά αεροσκάφη θα παρέχουν εναέριο ανεφοδιασμό σε σαουδαραβικά μαχητικά σε «αμυντικές» αποστολές, είπε ο κ. Μπέρναμ σε δημοσιογράφους ταξιδεύοντας στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η αποστολή υποστήριξης του Λονδίνου θα περιοριστεί στα σαουδαραβικά καταδιωκτικά που υπερασπίζονται το βασίλειο έναντι των επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Press Association.

Η χρήση των εναέριων δεξαμενοφόρων αεροσκαφών Voyager, της βασικής πολεμικής αεροπορίας, θα αρχίσει τις προσεχείς ημέρες κι η αποστολή ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, είπαν βρετανοί αξιωματούχοι στον Τύπο.

Η υποστήριξη αυτή προστίθεται στην ανάπτυξη του βρετανικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Sky Sabre στη Σαουδική Αραβία, που έχει γίνει ήδη.

Ο πρωθυπουργός Μπέρναμ είπε πως η υποστήριξη αποφασίστηκε να προσφερθεί προκειμένου να «προστατευτούν τα συμφέροντα της Βρετανίας και του συνόλου της περιοχής διότι, φυσικά, η Σαουδική Αραβία είναι στόχος επιθέσεων (και) ενδεχόμενων νέων διαταραχών».

Το Σάββατο, για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη του πολέμου τον Ιούλιο ανάμεσα στο Ριάντ και την Ανσαραλά, η σαουδαραβική πρωτεύουσα έγινε στόχος επίθεσης των ανταρτών που πρόσκεινται στην Τεχεράνη.

Η Ανσαραλά εξαπέλυσε στις αρχές Σεπτεμβρίου έφοδο μεγάλης κλίμακας στην Υεμένη. Πλέον ελέγχει ολόκληρη την ακτογραμμή στην Ερυθρά θάλασσα, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό της στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Ο πόλεμος στην Υεμένη γενικεύτηκε το 2014, όταν οι Χούθι κυρίευσαν την πρωτεύουσα Σανάα και άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να επέμβει τον Μάρτιο του 2015 στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία για να υποστηρίξει τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.