Τρεις στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν στην κεντρική Κολομβία, έπειτα από έκρηξη μηχανισμών κατά τη διάρκεια περιπολίας τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, με τον στρατό να αποδίδει την τοποθέτηση των εκρηκτικών σε ένοπλη οργάνωση που αποτελείται από διαφωνούντες πρώην αντάρτες των FARC.

Η επίθεση καταγράφτηκε σε αγροτική περιοχή στον νομό Μέτα, έναν μήνα και πλέον μετά την έναρξη ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων κατά διαταγή του νέου προέδρου της δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια εναντίον ένοπλων ομάδων ενεχόμενων στη διακίνηση ναρκωτικών.

#ComunicaciónOficial | Tres de nuestros soldados profesionales, pertenecientes a la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, fueron asesinados en un ataque con explosivos en zona rural de La Macarena, Meta. En este hecho y en otro ataque contra tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido… pic.twitter.com/SpJCfXcRZW — Fuerza de Tarea Omega (@ftc_omega) September 21, 2026

Μονάδα του πεζικού χτυπήθηκε από την «πυροδότηση (…) αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών», ανέφερε στο ανακοινωθέν του ο στρατός.

Τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν επιτόπου, άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο.

Οι αρχές απέδωσαν την επίθεση σε παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC με επικεφαλής τον επονομαζόμενο Καλαρκά.

Η οργάνωση ανταρτών με μαρξιστικές καταβολές Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC) υπέγραψε το 2016 ιστορική συμφωνία ειρήνης με την τότε κυβέρνηση, που έβαλε τέλος σε μισό αιώνα πολέμου ανάμεσα στο κίνημα αυτό και το κράτος.

Πλην όμως διόλου ευκαταφρόνητη μερίδα των μαχητών της απέρριψε τη συμφωνία και συνεχίζει την ένοπλη δράση της, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας ή άλλων ένοπλων ομάδων που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, στην εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και σε εκβιάσεις.

Αφού ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς δε λα Εσπριέγια ενταφίασε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις τις οποίες διεξήγαγε η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προκατόχου του Γουστάβο Πέτρο με διάφορες ένοπλες παρατάξεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η κολομβιανή εισαγγελία ενεργοποίησε εκ νέου εντάλματα σύλληψης σε βάρος του επονομαζόμενου Καλαρκά και άλλων ανταρτών.