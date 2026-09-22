Να μην υπάρξει καμία χαλάρωση των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας ζήτησε από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Η παρέμβασή της ήρθε ενώ στο εσωτερικό της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν από τα περιοριστικά μέτρα δύο Ρώσοι επιχειρηματίες που χαρακτηρίζονται ολιγάρχες.

Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας παραμένουν στην «καρδιά» της πολιτικής των Βρυξελλών με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα ώστε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε η κυρία Κάλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν κάποια πρόσωπα να αποσυρθούν από τον κατάλογο, και γι’ αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες αυτή τη στιγμή», εξήγησε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Εξέφρασε την προσδοκία οι συνομιλίες να τερματιστούν το ταχύτερο. «Έχουμε ξεκάθαρα ανάγκη σταθερότητα, δηλαδή αυτές οι κυρώσεις να παραμείνουν σε ισχύ περισσότερο. Για αυτό εργαζόμαστε για νέα δέσμη κυρώσεων», πρόσθεσε.