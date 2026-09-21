Σε έναν ασυνήθιστα θετικό τόνο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα πετύχει στη θητεία του και υποστηρίζοντας ότι διαθέτει «μεγάλες δυνατότητες».

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν τη Δευτέρα στην επίσημη κατοικία του δημάρχου, το Gracie Mansion, στη Νέα Υόρκη, μία ημέρα πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μετά τις συνομιλίες τους εμφανίστηκαν μαζί ενώπιον δημοσιογράφων.

Reporters are told that Trump's time is up but Trump wants to stay and answer more questions with Mayor Mamdani pic.twitter.com/dD27sZfNGc — Headquarters (@HQNewsNow) September 21, 2026

Ερωτηθείς για τον Μαμντάνι, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Όχι, ασφαλώς ελπίζω ότι θα είναι ένας σπουδαίος δήμαρχος», προσθέτοντας ότι επιθυμεί το καλύτερο τόσο για τη Νέα Υόρκη όσο και για ολόκληρη τη χώρα.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι δεν θα ήθελε να δει τον πολιτικό του αντίπαλο να αποτυγχάνει στη διοίκηση της πόλης. «Θέλω να είναι ένας σπουδαίος δήμαρχος και σίγουρα έχει δυνατότητες, μεγάλες δυνατότητες», ανέφερε.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκφραστεί με θερμά λόγια και για το Gracie Mansion, χαρακτηρίζοντάς το ένα από τα αγαπημένα του μέρη στον κόσμο και αναφέροντας ότι έχει περάσει εκεί πολλές ώρες στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της θητείας διαφορετικών δημάρχων.

Η συνάντηση είχε ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς Τραμπ και Μαμντάνι βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές σε σειρά ζητημάτων. Κατά τη διάρκεια της περσινής προεκλογικής περιόδου για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης είχαν ανταλλάξει σκληρή κριτική, κυρίως γύρω από τις πολιτικές θέσεις του αυτοπροσδιοριζόμενου ως δημοκρατικού σοσιαλιστή Μαμντάνι. Παρά τις δημόσιες αντιπαραθέσεις τους, προηγούμενες κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους είχαν πραγματοποιηθεί σε περισσότερο συναινετικό κλίμα.

Ο Τραμπ έχει, πάντως, συνεχίσει να ασκεί κριτική σε συγκεκριμένες προτάσεις του δημάρχου, μεταξύ των οποίων και η φορολογική του πολιτική για τη Νέα Υόρκη.

Τρίτη συνάντηση των δύο ανδρών

Το τετ α τετ στο Gracie Mansion ήταν το τρίτο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ζόραν Μαμντάνι μετά την εκλογή του τελευταίου στη δημαρχία. Ήταν, ωστόσο, η πρώτη φορά που οι δύο πολιτικοί συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, καθώς οι δύο προηγούμενες επαφές τους είχαν πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο.

Παρά τις σημαντικές πολιτικές διαφορές τους, οι δύο άνδρες έχουν διατηρήσει απευθείας δίαυλο επικοινωνίας. Ο Μαμντάνι έχει επιβεβαιώσει ότι επικοινωνεί με τον Αμερικανό πρόεδρο και μέσω γραπτών μηνυμάτων, χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη συχνότητα και το περιεχόμενο των συνομιλιών τους.

Στο τραπέζι η στέγαση στη Νέα Υόρκη

Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τις επαφές των δύο πλευρών είναι η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Κατά την προηγούμενη συνάντησή τους, τον Φεβρουάριο, είχαν συζητήσει για την ανάπτυξη νέων κατοικιών, ενώ ο Μαμντάνι επιδιώκει τη συνεργασία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για μεγάλα έργα στην πόλη.

Στη νέα συνάντηση τέθηκε και το σχέδιο αξιοποίησης του Sunnyside Yard στο Κουίνς. Η δημοτική αρχή επιδιώκει να προχωρήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα ανάπτυξης στην περιοχή, το οποίο προβλέπει περίπου 12.000 κατοικίες και τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Δεν προέκυψε άμεση δέσμευση χρηματοδότησης από τον Τραμπ, ωστόσο οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστούν οι επαφές μεταξύ των αρμόδιων στελεχών της πόλης και του Λευκού Οίκου.

Η επικοινωνία που οδήγησε στην απελευθέρωση φοιτήτριας

Ο απευθείας δίαυλος μεταξύ Τραμπ και Μαμντάνι είχε αξιοποιηθεί και τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο δήμαρχος επικοινώνησε με τον πρόεδρο μετά τη σύλληψη προπτυχιακής φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Columbia από ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Μαμντάνι παρενέβη προσωπικά για την υπόθεση και, μετά την επικοινωνία των δύο ανδρών, η φοιτήτρια αφέθηκε ελεύθερη.

Η διατήρηση αυτής της επικοινωνίας δεν έχει εξαλείψει τις πολιτικές αντιπαραθέσεις τους. Ο δήμαρχος έχει ασκήσει έντονη κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στις πολιτικές επιλογές του Μαμντάνι. Παρά τις διαφωνίες, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να συνομιλούν για ζητήματα που αφορούν τη Νέα Υόρκη και την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της πόλης.