Ένας 74χρονος κυνηγός από το Μέριλαντ πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος μία 39χρονη μητέρα πέντε παιδιών, την οποία φέρεται να πέρασε για ελάφι, ενώ εκείνη περπατούσε σε αγροτική περιοχή στο Ντέλαγουερ, πολιτεία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας του Ντέλαγουερ, ο Γουόλτερ Μούρχεντ συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή Έλεντεϊλ.

Η 39χρονη Σάντος Μαρία Τσιλέλ Σότο, από το Τζόρτζταουν, περπατούσε σε ένα χωράφι μαζί με έναν άνδρα και δύο παιδιά, περίπου στις 19:40. Την ίδια ώρα, ο Μούρχεντ βρισκόταν σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο κάλυψης για το κυνήγι ελαφιών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 74χρονος πίστεψε ότι είχε εντοπίσει ελάφι και πυροβόλησε με το τουφέκι του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τη Σότο.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σε βάρος του Μούρχεντ, ο οποίος κατοικεί στο Σόλσμπερι του Μέριλαντ, απαγγέλθηκαν κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη κακουργήματος και έκθεση άλλου προσώπου σε κίνδυνο πρώτου βαθμού.

Η Σότο περιγράφεται ως «αγαπημένη θεία» και «μητέρα πέντε παιδιών». Μέσω διαδικτυακής εκστρατείας, συγκεντρώνονται χρήματα προκειμένου η σορός της να μεταφερθεί στη Γουατεμάλα.

«Αυτή η τραγική κατάσταση έχει επιβαρύνει σημαντικά οικονομικά την οικογένεια, σε μια περίοδο που πενθεί βαθιά», αναφέρεται στην έκκληση για οικονομική βοήθεια.

Ο Μούρχεντ αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος, αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 43.000 δολαρίων, σύμφωνα με τη New York Post.