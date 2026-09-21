Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Καράς του Περού -και όχι μόνο- όταν η δημοσιογράφος και υποψήφια για την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Άνκας, Σούσι Απόντε Πόλο, δολοφονήθηκε από ένοπλο άνδρα κατά τη διάρκεια προεκλογικής της εκστρατείας. Η 43χρονη, γνωστή ως «La China Polo», δέχτηκε πυροβολισμούς το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά ακόμα δύο άνθρωποι.

Η Απόντε συμμετείχε σε προεκλογική εκδήλωση ως υποψήφια με το κόμμα «Socios por Áncash». Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, μέσα σε αγορά του Καράς, παρουσία υποστηρικτών και μελών της πολιτικής της ομάδας. Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε έναν υπήκοο Βενεζουέλας ως ύποπτο για την επίθεση. Το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει υπό διερεύνηση.

Πριν από την ενασχόλησή της με την πολιτική, η δημοσιογράφος είχε γίνει γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για καταγγελίες σχετικά με φερόμενες πράξεις διαφθοράς σε δήμους και άλλους δημόσιους φορείς, μεταξύ των οποίων η Εισαγγελία και η Εθνική Αστυνομία.

Μάλιστα, μόλις εννέα ημέρες πριν από τη δολοφονία της είχε δηλώσει δημοσίως ότι φοβόταν για τη ζωή της. Στις 10 Σεπτεμβρίου υποστήριξε ότι είχε δεχτεί τηλεφωνήματα από τρεις φυλακές, μέσω των οποίων την προειδοποιούσαν για φερόμενο σχέδιο δολοφονίας της.

Η Απόντε είχε αποδώσει τις απειλές στον επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της περουβιανής αστυνομίας, Βίκτορ Ρεβορέδο Φαρφάν, υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να συνδέουν τις συγκεκριμένες καταγγελίες με τη δολοφονία της.

Η δημοσιογράφος είχε συνεχίσει να δημοσιεύει έρευνες και καταγγελίες παράλληλα με την προεκλογική της εκστρατεία. Για την Κυριακή είχε προγραμματίσει νέα εκπομπή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία θα παρουσίαζε στοιχεία για τον Λαντίσλαο Κρους, γνωστό ως «Lalo Villa», υποψήφιο δήμαρχο της Χουαράς.

🇵🇪 URGENTE CONMOCIÓN EN PERÚ!! acaban de asesinar a una candidata a gobernadora la asesino un sicario VENEZOLANO DE 3 DISPAROS EN LA CABEZA.. pic.twitter.com/k4RgDAv0Md — AlbertJulián informa🇨🇱 respaldo (@Alberto26805160) September 20, 2026

Αυξάνονται οι επιθέσεις κατά δημοσιογράφων

Η δολοφονία της Απόντε σημειώνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης βίας κατά δημοσιογράφων στο Περού. Η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων του Περού είχε καταγράψει 140 επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης από τον Ιανουάριο έως τις πρώτες ημέρες του Μαΐου του 2026.

Οι επιθέσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, απειλές, στιγματιστικές δηλώσεις, σωματικές επιθέσεις και δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας. Η ίδια οργάνωση έχει προειδοποιήσει για τους πρόσθετους κινδύνους που δημιουργεί η προεκλογική περίοδος.

Το 2025 είχαν καταγραφεί συνολικά 458 επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, ενώ τέσσερις δημοσιογράφοι είχαν δολοφονηθεί, ο υψηλότερος αριθμός θανάτων εργαζομένων στον Τύπο στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο ενημέρωσης El Pais.

Τα περιστατικά των τελευταίων εβδομάδων καταδεικνύουν ότι οι απειλές δεν περιορίζονται σε μία περιοχή. Στις 17 Σεπτεμβρίου, ο διευθυντής του ψηφιακού μέσου La Lupa, Κένι Γιουκρά, στην περιοχή Ίκα, κατήγγειλε ότι έλαβε απειλητικά μηνύματα μέσω WhatsApp, συνοδευόμενα από βίντεο στα οποία εμφανιζόταν όπλο να στρέφεται εναντίον του. Οι αποστολείς φέρεται να γνώριζαν ακόμα και τη διεύθυνση του σπιτιού του και το όνομα του μικρού γιου του.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, δύο άνδρες πυροβόλησαν τέσσερις φορές εναντίον των εγκαταστάσεων του ψηφιακού μέσου La Noticia Clave, στην περιοχή Λαμπαγέκε, ενώ δημοσιογράφοι βρίσκονταν ακόμη μέσα στο κτίριο. Τον Ιούλιο, ο δημοσιογράφος, Κέβιν Ροντρίγκες, από την Ικίτος, είχε βρει έξω από το σπίτι του απειλητικό μήνυμα μαζί με δύο σφαίρες, μετά από έρευνά του σχετικά με τις δαπάνες δήμων.

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Άνκας καταδίκασε τη δολοφονία της Απόντε και ζήτησε άμεση αντίδραση από τις εθνικές αρχές.

Την ίδια ώρα, οι συνεργάτες της δημοσιογράφου ζητούν να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να εντοπιστούν όχι μόνο οι δράστες της επίθεσης, αλλά και όσοι ενδεχομένως βρίσκονται πίσω από τη δολοφονία.