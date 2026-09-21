Σημαντικά κέρδη στις εκλογές στο βορειοανατολικό τμήμα της Γερμανίας και στο Βερολίνο κατέγραψε η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, αλλά είναι πιθανό να παραμείνει στην αντιπολίτευση και στα δύο κρατίδια.

Σύμφωνα με exit poll της εταιρείας δημοσκοπήσεων infratest-dimap το βράδυ των εκλογών, η AfD συγκέντρωσε 37,9% των ψήφων στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, καταγράφοντας μία ακόμα εκλογική νίκη. Το ποσοστό την έφερε οριακά μπροστά από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), η εντυπωσιακή ανάκαμψη του οποίου τις τελευταίες εβδομάδες, υπό την ηγεσία της εν ενεργεία πρωθυπουργού του κρατιδίου, Μανουέλα Σβέσιγκ, δεν ήταν αρκετή. Το SPD συγκέντρωσε 35,7% των ψήφων το βράδυ της Κυριακής, ενώ τα τελικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση.

Τσίπραλα: «Έχουμε ξεκάθαρη εντολή να κυβερνήσουμε»

Η AfD εμφανίστηκε από νωρίς βέβαιη για το αποτέλεσμα. Ακόμα και πριν ανακοινωθούν τα πρώτα exit poll, ο συμπρόεδρος του κόμματος, Τίνο Τσίπραλα, δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD: «Έχουμε ξεκάθαρη εντολή να κυβερνήσουμε εδώ». Παράλληλα, ανέφερε ότι το κόμμα θα προσφέρει τη δυνατότητα διεξαγωγής συνομιλιών για σχηματισμό συνασπισμού σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα.

Ο Τίνο Τσίπραλα δήλωσε επίσης ότι αναμένει την παραίτηση του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς. «Αυτό θα ήταν πραγματικά μια ανακούφιση για αυτή τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Η AfD κατέγραψε κέρδη και στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Βερολίνου, δηλαδή στο κοινοβούλιο της γερμανικής πρωτεύουσας, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν αρκετά χαμηλότερο από τις προσδοκίες της ίδιας της παράταξης το βράδυ των εκλογών. Σύμφωνα με την infratest-dimap, συγκέντρωσε 16,2% των ψήφων, ενώ μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα οι δημοσκοπήσεις την έφερναν στο 18%.

Άλις Βάιντελ: «Είμαστε το νέο λαϊκό κόμμα της Γερμανίας»

Την ώρα που οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του κεντροδεξιού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, υπέστησαν σημαντικές απώλειες και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, η συμπρόεδρος της AfD, Άλις Βάιντελ, δήλωσε ότι πλέον θεωρεί το κόμμα της διάδοχο του CDU.

«Είμαστε το νέο λαϊκό κόμμα στη Γερμανία», δήλωσε η Άλις Βάιντελ στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF, επικρίνοντας παράλληλα τους Χριστιανοδημοκράτες, επειδή αρνούνται να εξετάσουν το ενδεχόμενο σχηματισμού συνασπισμού με την AfD.

«Εμείς διεξάγουμε συνομιλίες επειδή δεν έχουμε υψώσει κανένα τείχος», ανέφερε, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει πώς θα διαμορφώνονταν οι πολιτικές συνομιλίες με τα υπόλοιπα κόμματα.

Μετά τον θρίαμβο της AfD στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ στις 6 Σεπτεμβρίου, έγινε σαφές ότι το κόμμα, ορισμένα μέλη του οποίου θεωρούνται από τις γερμανικές υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας απειλή για τη συνταγματική τάξη της χώρας, δυσκολεύεται να βρει πολιτικούς συμμάχους, όπως αναφέρει η DW.

Στις συγκεκριμένες εκλογές, η AfD έχασε για λίγο την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο του κρατιδίου και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εκλέξει μόνη της τον πρωθυπουργό του κρατιδίου. Στην προσπάθεια σχηματισμού κυβερνητικής πλειοψηφίας, κανένα κόμμα δεν φαίνεται σήμερα διατεθειμένο να εισέλθει σε συνασπισμό με την AfD.

Χωρίς πλειοψηφία η AfD για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, είχε καταστήσει σαφές ότι θα ηγηθεί μόνο μιας «σταθερής» κυβέρνησης της AfD, αποκλείοντας το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης μειοψηφίας που θα στηριζόταν με ανοχή από εκπροσώπους άλλων κομμάτων. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είχε προχωρήσει ακόμα περισσότερο, δηλώνοντας επανειλημμένα ότι θα αναλάμβανε πρωθυπουργός του κρατιδίου μόνο στο πλαίσιο μιας μονοκομματικής κυβέρνησης της AfD.

Έκτοτε, παραμένει ασαφές τι ακριβώς επιδιώκει η AfD. Η εθνική ηγεσία του κόμματος φαίνεται να ενδιαφέρεται έντονα για τον σχηματισμό οποιασδήποτε μορφής κυβέρνησης. Αυτό υπογράμμισε η Άλις Βάιντελ, η οποία μετά τις εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δήλωσε ότι η AfD θα μπορούσε να αναλάβει την εξουσία «ακόμη και σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας».

Η ίδια η Άλις Βάιντελ φέρεται να έχει φιλοδοξίες να διαδεχτεί τον Φρίντριχ Μερτς στην καγκελαρία. Ήταν ήδη υποψήφια καγκελάριος της AfD στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές του 2025, ενώ πολλά κορυφαία στελέχη του κόμματος τη θεωρούν επίσης υποψήφια για την καγκελαρία στις επόμενες εκλογές. Ο επιτυχής σχηματισμός κυβέρνησης της AfD σε ένα κρατίδιο θα μπορούσε να ενισχύσει αυτές τις φιλοδοξίες.

Παράλληλα, η άνοδος της AfD έχει συνοδευτεί από αυξανόμενες διαμαρτυρίες. Στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και το Βερολίνο ήταν εμφανές ότι πολλοί ψηφοφόροι κινητοποιήθηκαν προκειμένου να περιορίσουν την εκλογική δύναμη της AfD.

Τα σκάνδαλα της AfD κατά την προεκλογική περίοδο

Το κόμμα βρέθηκε, επίσης, αντιμέτωπο με σειρά αρνητικών δημοσιευμάτων κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών. Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ένας υποψήφιος της AfD αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε καταδικαστεί για ληστεία τράπεζας. Ένας ακόμα υποψήφιος απέσυρε την υποψηφιότητά του για το κοινοβούλιο του κρατιδίου, όταν έγινε γνωστό ότι είχε καταδικαστεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν μπορούσε πλέον να διατηρεί άδεια οδήγησης.

Στο Βερολίνο, την ίδια ώρα, βρέθηκαν ναρκωτικά και αντικείμενα με ναζιστικά σύμβολα στην κατοχή μέλους του προσωπικού του επικεφαλής υποψηφίου του κόμματος.

Στο παρελθόν, πολιτικοί της AfD έχουν επανειλημμένα δεχτεί επικρίσεις για θετικές αναφορές στη ναζιστική εποχή. Ένας ευρωβουλευτής της AfD πόζαρε με το χέρι στην καρδιά μπροστά από το «Καταφύγιο του Φύρερ» του Αδόλφου Χίτλερ στο Βερολίνο, ενώ ένας βουλευτής της γερμανικής ομοσπονδιακής Βουλής είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του «φιλικό πρόσωπο του Εθνικοσοσιαλισμού».

Ο ισχυρός επικεφαλής της AfD στη Θουριγγία, Μπγιορν Χέκε, έχει τιμωρηθεί δύο φορές με πρόστιμο για τη χρήση συνθήματος της διαβόητης Στουρμαμπτάιλουγκ (SA), της παραστρατιωτικής οργάνωσης του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος (NSDAP) του Αδόλφου Χίτλερ.