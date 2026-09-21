Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τους πολίτες να προσθέσουν στο καλάθι των αγορών τους ορισμένα τρόφιμα μακράς διάρκειας, ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση που διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Βρετανίας, Ντέιμ Άντζελα Ιγκλ, δήλωσε στον «Guardian» ότι το ισχυρό φυσικό φαινόμενο Ελ Νίνιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε «περισσότερο ακραίες καταιγίδες σε αυτή τη χώρα». Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι επιδημίες ασθενειών και οι συγκρούσεις μπορούν να ασκήσουν πίεση στη διαδικασία μέσω της οποίας τα τρόφιμα φτάνουν τελικά στα καταστήματα και τα σπίτια.

Ο καθηγητής, Ρίτσαρντ Γουάιλντινγκ, ειδικός στη στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος για «υπερβολική ανησυχία», καθώς οι επαγγελματίες της παγκόσμιας ναυτιλίας προσαρμόζονται διαρκώς στις αλλαγές. Ωστόσο, σημειώνει ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αγοράσουν διαφορετικά προϊόντα, εφόσον αυτό χρειαστεί.

«Πράγματα που υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και θεωρούνταν σχετικά άφθονα μπορεί ξαφνικά να βρεθούν σε έλλειψη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ποια τρόφιμα πρέπει να υπάρχουν στο ντουλάπι

Η ανώτερη επιστήμονας διατροφής, δρ Σάμι Γκιλ, από το Βρετανικό Ίδρυμα Διατροφής, συνιστά να δοθεί προτεραιότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι σύνθετοι υδατάνθρακες, όπως τα μπισκότα σιταριού, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα κράκερ και τα ψωμιά, καθώς και η βρόμη, το ρύζι και τα ζυμαρικά.

Σημαντική θέση μπορούν επίσης να έχουν οι πηγές πρωτεΐνης, όπως τα κονσερβοποιημένα ρεβίθια, οι φακές, τα κόκκινα φασόλια, οι ανάλατοι ξηροί καρποί, το φυστικοβούτυρο και τα κονσερβοποιημένα λιπαρά ψάρια, όπως ο τόνος, το σκουμπρί και οι σαρδέλες.

Η διαιτολόγος, Ρεμπέκα ΜακΜάνον, προσθέτει στη λίστα των βασικών προμηθειών τα κονσερβοποιημένα φρούτα, καθώς ο χυμός τους μπορεί να καταναλωθεί προσφέροντας επιπλέον υγρά, βιταμίνες και φυτικές ίνες. Προτείνει επίσης τρόφιμα τουρσί, όπως λαχανικά, και αυγά.

Και οι δύο ειδικοί συνιστούν, ακόμα, την προμήθεια γάλακτος μακράς διάρκειας που δεν χρειάζεται ψύξη. Το συγκεκριμένο γάλα μπορεί να προσφέρει πρωτεΐνη, ασβέστιο και υγρά.

Ποια προϊόντα είναι καλύτερο να αποφεύγονται

Η δρ Γκιλ επισημαίνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην περιεκτικότητα των κονσερβοποιημένων τροφίμων σε αλάτι και ζάχαρη. Συνιστά να αποφεύγονται τα προϊόντα που είναι κονσερβοποιημένα σε άλμη ή σιρόπι, με το νερό να αποτελεί την πιο υγιεινή επιλογή.

Παράλληλα, προτείνει την αποφυγή των στιγμιαίων noodles και των κονσερβοποιημένων σούπων, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε αλάτι. Αντίστοιχα, καλό είναι να αποφεύγονται τα δημητριακά πρωινού και οι μπάρες σνακ που περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα και περιορισμένη ποσότητα θρεπτικών συστατικών.

Όσον αφορά τις κονσέρβες ζωικής προέλευσης, η δρ Γκιλ προτείνει να προτιμώνται τα κονσερβοποιημένα ψάρια αντί για κονσερβοποιημένα κρέατα, όπως τα λουκάνικα, τα hot dog ή το corned beef, καθώς τα τελευταία είναι συχνά επεξεργασμένα και περιέχουν υψηλές ποσότητες αλατιού και κορεσμένων λιπαρών. Επίσης, συνιστάται ο περιορισμός γλυκών όπως τα μπισκότα και οι σοκολάτες, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη.

Για όσους θέλουν τα βασικά τρόφιμα να έχουν περισσότερη γεύση, η Ρεμπέκα ΜακΜάνον προτείνει την προμήθεια ξηρών καρπών ως γλυκιά εναλλακτική, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μπορεί να έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής. Παράλληλα, συνιστά να υπάρχουν διαθέσιμα αποξηραμένα μυρωδικά, μπαχαρικά και αλάτι, καθώς, όπως εξηγεί, τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα μπορεί να είναι κάπως άνοστα.

Πόσα υγρά χρειάζεται ο οργανισμός

Η πρόσληψη υγρών είναι επίσης σημαντική σε περίπτωση που χρειαστεί να δημιουργηθούν αποθέματα τροφίμων. Η Ρεμπέκα ΜακΜάνον αναφέρει ότι, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, ο στόχος θα πρέπει να είναι η πρόσληψη περίπου 1.500 έως 2.500 ml υγρών την ημέρα.

Τα υγρά αυτά μπορούν προφανώς να προέρχονται από εμφιαλωμένο νερό, αλλά, σε περίπτωση περιορισμένης διαθεσιμότητας, μπορούν να συμβάλουν και τρόφιμα σε κονσέρβα που είναι πλούσια σε υγρά.

Είναι τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα εξίσου θρεπτικά;

Για όσους ανησυχούν σχετικά με το αν τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα είναι τόσο θρεπτικά όσο τα φρέσκα, η δρ Σάμι Γκιλ σημειώνει ότι μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας υγιεινής διατροφής.

Όπως εξηγεί, υπάρχει μικρή διατροφική διαφορά μεταξύ κονσερβοποιημένων και φρέσκων τροφίμων όσον αφορά τα μακροθρεπτικά συστατικά, όπως οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες, τα λιπαρά και οι φυτικές ίνες, αλλά και τις λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπως οι βιταμίνες Α και Ε, καθώς και τα μέταλλα.

Ωστόσο, η θρεπτική αξία μπορεί να διαφέρει περισσότερο στην περίπτωση άλλων βιταμινών, όπως οι βιταμίνες Β και C, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η διαδικασία κονσερβοποίησης μπορεί να μειώσει τα επίπεδά τους. Παρ’ όλα αυτά, η δρ Γκιλ διαβεβαιώνει ότι τα συγκεκριμένα τρόφιμα μπορούν να παραμείνουν μια «χρήσιμη πηγή» βιταμινών.