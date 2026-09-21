Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις de facto αρχές των Ταλιμπάν, από αεροπορικές επιδρομές που αποδίδονται στην πολεμική αεροπορία του Πακιστάν.

«Στις 03:30, πακιστανικά αεριωθούμενα διεξήγαγαν βομβαρδισμό στην περιοχή Νουργκάλ, στην επαρχία Κουνάρ (ανατολικά), σκοτώνοντας τρεις άμαχους και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Κουνάρ, ο Φαρίντ Ντεκάν.

Η επαρχιακή γραμματεία ενημέρωσης έδωσε τον ίδιο απολογισμό των πακιστανικών βομβαρδισμών.

Ο αεροπορικός βομβαρδισμός εξαπολύθηκε δύο ημέρες αφού αρχηγείο της αστυνομίας στο βορειοδυτικό Πακιστάν υπέστη επίθεση με τουλάχιστον 31 νεκρούς, ανάμεσά τους 16 αστυνομικούς.

Η τοπική οργάνωση Ιτιχάντ ουλ Μουτζαχεντίν Πακιστάν, φράξια που φέρεται να συνδέεται με το τζιχαντιστικό Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ), ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, που γειτονεύει με το Αφγανιστάν.

Το Πακιστάν κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι υποστηρίζουν τζιχαντιστικές οργανώσεις που ευθύνονται για αιματηρές επιθέσεις στην επικράτειά του. Η de facto κυβέρνηση στην Καμπούλ το αρνείται.

Οι πιο πρόσφατοι και φονικότεροι πακιστανικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν είχαν γίνει την 29η Ιουνίου, όταν είχαν σκοτωθεί κάπου τριάντα άνθρωποι στις επαρχίες Πάκτια, Πάκτικα και Κουνάρ.

Το Ισλαμαμπάντ είχε αναφέρει τότε ότι στοχοποίησε φράξια του ΚΤΠ και σκότωσε μαχητές του, όμως η Καμπούλ ανέφερε πως τα θύματα ήταν άμαχοι.

Η σχέση των δύο γειτονικών κρατών είναι εξαιρετικά τεταμένη αφότου επέστρεψαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021. Τα σύνορά τους παραμένουν έκτοτε κλειστά.

Στην αρχή της χρονιάς, το Πακιστάν πολλαπλασίασε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, βάζοντας μεταξύ άλλων στο στόχαστρο την πρωτεύουσα Καμπούλ. Το πιο πολύνεκρο πλήγμα, τη 16η Μαρτίου, έγινε σε κλινική απεξάρτησης τοξικομανών στην αφγανική πρωτεύουσα, με τουλάχιστον 269 νεκρούς αμάχους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.