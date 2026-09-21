Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την ανακάλυψη της περίφημης προτομής της Νεφερτίτης, οι αρχαιολόγοι ίσως βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην απάντηση ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαίας Αιγύπτου: πού βρίσκεται ο χαμένος τάφος της θρυλικής βασίλισσας.

Η ασβεστολιθική προτομή της Νεφερτίτης, που αποκαλύφθηκε το 1912, έκανε αμέσως διάσημο το πρόσωπό της. Η εικόνα της εμφανίζεται έκτοτε σε χιλιάδες βιβλία, τουριστικά φυλλάδια και αναμνηστικά. Αυτό που εξακολουθεί να αγνοείται, όμως, είναι πού τάφηκε το σώμα της.

Το 2015, ο Βρετανός αιγυπτιολόγος, Νίκολας Ριβς, διατύπωσε την υπόθεση ότι ο τάφος της Νεφερτίτης μπορεί να βρίσκεται πίσω από τους τοίχους του τάφου του Τουταγχαμών, στην Κοιλάδα των Βασιλέων. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ο τάφος ενδέχεται να προοριζόταν αρχικά για τη Νεφερτίτη και να χρησιμοποιήθηκε βιαστικά για την ταφή του νεαρού φαραώ.

Περισσότερα από δέκα χρόνια ερευνών δεν έχουν δώσει οριστική απάντηση. Νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στα Occasional Papers of the Amarna Royal Tombs Project, επαναφέρει όμως δυναμικά τη θεωρία, υποστηρίζοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν την πιθανή ύπαρξη άγνωστων χώρων πίσω από τους τοίχους του τάφου του Τουταγχαμών, γνωστού ως KV62, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Τι κρύβει ο τάφος του Τουταγχαμών

Ο τάφος θεωρείται ασυνήθιστα μικρός και η κάτοψη και ο προσανατολισμός του δεν ακολουθούν τις παραδοσιακές προδιαγραφές των βασιλικών τάφων. Ακόμα και ορισμένα αντικείμενα φαίνεται ότι χρειάστηκε να προσαρμοστούν για να χωρέσουν στους χώρους.

Ο Ριβς επισημαίνει νέες γραμμές και ρωγμές στον βόρειο τοίχο του ταφικού θαλάμου, καθώς και αλλαγές στις τοιχογραφίες, που ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι ο χώρος είχε αρχικά διαφορετική χρήση.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η κάτοψη του KV62 μοιάζει περισσότερο με εκείνη τάφου βασίλισσας της 18ης δυναστείας παρά με τάφο φαραώ. Ακόμα και ο Χάουαρντ Κάρτερ, ο αρχαιολόγος που ανακάλυψε τον τάφο του Τουταγχαμών το 1922, είχε υποψιαστεί ότι μπορεί να υπήρχε κάτι κρυμμένο. Το 1932 πραγματοποίησε νέα έρευνα, χωρίς όμως να βρει παρά έναν συμπαγή πέτρινο τοίχο.

Has Queen Nefertiti finally been found? New scans provide fresh evidence for a hidden chamber beyond Tutankhamun's tomb that could hold the remains of his long-lost stepmother https://t.co/uufNIVBPhz — Daily Mail (@DailyMail) September 18, 2026

Ο γεωφυσικός, Τζορτζ Μπάλαρντ, συντάκτης της νέας μελέτης, υποστηρίζει ότι επτά έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το 2015 δεν έχουν αποκλείσει οριστικά την ύπαρξη κρυφών θαλάμων. Αντίθετα, όπως αναφέρει, εντοπίζονται επανειλημμένα «ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά» που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε διαδρόμους ή χώρους.

Ο πρώην υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου και αρχαιολόγος, Μάμντουχ Ελνταμάτι, εκτιμά ότι τα αρχιτεκτονικά, διακοσμητικά και γεωφυσικά στοιχεία δείχνουν την πιθανή ύπαρξη τουλάχιστον ενός επιπλέον χώρου δυτικά του ταφικού θαλάμου και μιας βασιλικής ταφικής συνέχειας προς τα βόρεια.

Ωστόσο, οι ίδιοι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι γεωφυσικές τεχνικές μπορούν να δώσουν και λανθασμένες ενδείξεις. Πρόσφατη μελέτη για υποτιθέμενες κρυφές δομές στη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας αποσύρθηκε λόγω σοβαρών μεθοδολογικών και στατιστικών προβλημάτων.

Το μεγάλο μυστήριο της Νεφερτίτης

Η Νεφερτίτη παραμένει μία από τις πιο μυστηριώδεις μορφές της αρχαίας Αιγύπτου. Ήταν σύζυγος του φαραώ Ακενατών, ο οποίος προκάλεσε θρησκευτική ανατροπή καθιερώνοντας τη λατρεία του Ατών και μεταφέροντας την πρωτεύουσα στην Αμάρνα.

Έζησε περίπου μεταξύ 1370 και 1330 π.Χ. και έφερε τίτλους «Μεγάλη Βασιλική Σύζυγος», «Κυρία της Χάρης» και «Κυρία της Χαράς».

Δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα αν ήταν μητέρα του Τουταγχαμών, θεία του ή αν κυβέρνησε η ίδια την Αίγυπτο μετά τον θάνατο του Ακενατών. Ορισμένοι ερευνητές συνδέουν τη Νεφερτίτη με το όνομα Neferneferuaten, ενώ άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να κυβέρνησε για σύντομο διάστημα με το όνομα Σμενχκαρέ.

Η ανάκτηση της μνήμης της έγινε ακόμα δυσκολότερη καθώς, μετά την επιστροφή στην παραδοσιακή θρησκεία, οι ιερείς της Θήβας (Λούξορ) κατέστρεψαν αγάλματα και έσβησαν το όνομά της από επιγραφές.

Το 2022 ο αιγυπτιολόγος, Ζάχι Χάουας, είχε δηλώσει ότι πίστευε πως θα μπορούσε να εντοπίσει τη μούμια της, όμως η αναζήτησή του δεν απέδωσε.

Τώρα, η νέα έρευνα αναζωπυρώνει την ελπίδα ότι οι τοίχοι του τάφου του Τουταγχαμών μπορεί πράγματι να κρύβουν το επόμενο μεγάλο αρχαιολογικό εύρημα.