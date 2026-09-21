Τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι Νοτιοκορεάτης στρατιωτικός, είναι ο απολογισμός πιθανής έκρηξης νάρκης στη λεγόμενη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ) που χωρίζει τη Βόρεια από τη Νότια Κορέα, όπως μετέδωσε η τηλεοπτική υπηρεσία του νοτιοκορεατικού πρακτορείου ειδήσεων Yonhap.

«Στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην οποία ενεπλάκη η 25η μεραρχία πεζικού», εξήγησε αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.