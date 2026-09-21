Ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, προσπάθησε να δείξει την εικόνα του αποφασιστικού ηγέτη μετά τα εκλογικά «πλήγματα» που δέχθηκε το συντηρητικό κόμμα του στις εκλογικές αναμετρήσεις σε Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και Βερολίνο.

«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν επιδέχεται ωραιοποιήσεων. Είναι καταστροφικό», δήλωσε. Επισημαίνοντας τα οικονομικά προβλήματα και τις βαθιές διαιρέσεις στη Γερμανία, τόνισε ότι «η απάντηση δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στις παλιές καλές εποχές». «Επίσης, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η συνεχής λεκτική απαξίωση όσων είναι θετικά», υπογράμμισε.

Πόσους όμως μπορεί ακόμη να πείθει; Και για πόσο; Ήδη η ακύρωση της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κάτι πρωτοφανές για τη μεγαλύτερη σε οικονομία χώρα της Ευρώπης, λέει πολλά.

Από την άλλη το AfD «καλπάζει» πολιτικά και κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Ας δούμε λίγο την ιστορία του για να καταλάβουμε τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με Γερμανούς αναλυτές, το εκλογικό πρόγραμμα του AfD υποστηρίζει ότι η γερμανική «διαταραχή ταυτότητας, η οποία προκαλείται από έναν εθνικό μαζοχισμό, θα θεραπευτεί μέσω μιας νέας πατριωτικής πολιτιστικής πολιτικής». Με άλλα λόγια, το AfD καταγγέλλει τη διαιώνιση ενός συμπλέγματος ενοχής που συνδέεται με την αναγνώριση των ναζιστικών εγκλημάτων. «Μέσω στοχευμένων μέτρων και αναδεικνύοντας τις θετικές πτυχές της γερμανικής ιστορίας, θα προωθήσουμε μια γερμανική ταυτότητα ήρεμη, υγιή και γεμάτη αυτοπεποίθηση», υποστηρίζει το κόμμα, το οποίο επιθυμεί να δίνεται στα σχολικά προγράμματα μεγαλύτερη έμφαση στον «19ο αιώνα, την πιο σημαντική περίοδο για τη διαμόρφωση του γερμανικού έθνους» και μικρότερη εστίαση στον ναζισμό.

Η θέση αυτή έχει ήδη εκφραστεί δημόσια από ορισμένους ηγέτες του κόμματος. Τον Ιανουάριο του 2017, ο επικεφαλής του AfD στο κρατίδιο της Θουριγγίας, Björn Höcke, αναφερόμενος στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο, είχε διαμαρτυρηθεί ότι «εμείς, οι Γερμανοί είμαστε ο μόνος λαός στον κόσμο που έχει φυτέψει ένα μνημείο ντροπής στην καρδιά της πρωτεύουσάς του» και είχε καλέσει σε «στροφή 180 μοιρών στην πολιτική της μνήμης». Έναν χρόνο αργότερα, ο Alexander Gauland, τότε ομοσπονδιακός εκπρόσωπος του κόμματος, είχε επίσης δηλώσει σε ομιλία του ότι «ο Χίτλερ και οι ναζί δεν είναι παρά μια κουτσουλιά πουλιού σε σύγκριση με 1.000 χρόνια ένδοξης γερμανικής ιστορίας».

Η πολιτική του AfD σε θέματα εξωτερικής πολιτικής μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο. Ήδη το Reuters μετέδωσε την Παρασκευή ότι ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και η ηγεσία του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για συνάντηση το επόμενο έτος, με στόχο τη συζήτηση για την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Οι συζητήσεις για μια συνάντηση, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμα και τον Μάρτιο, αναδεικνύουν τις στενές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και AfD – ενός κόμματος που, παρόλο που έχει αποκλειστεί από την εξουσία λόγω του συνασπισμού των πολιτικών του αντιπάλων, παραμένει το πιο δημοφιλές κόμμα της Γερμανίας μεταξύ των ψηφοφόρων. Το AfD τάσσεται υπέρ του τερματισμού του μποϊκοτάζ στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, προκειμένου να ενισχυθεί η εξασθενημένη γερμανική οικονομία. Οποιαδήποτε συνάντηση θα είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η AfD δεν ασκεί κυβερνητική εξουσία. Ωστόσο, οι προετοιμασίες αναδεικνύουν την ευθραυστότητα του γερμανικού πολιτικού συστήματος, ειδικά και μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, πολλοί άνθρωποι αντιτίθενται στην οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και το έδειξαν με τη ψήφο τους.

Ο Μερτς χαρακτήρισε «αξιοπρεπές» το αποτέλεσμα του CDU στο Βερολίνο. Η πραγματικότητα είναι ότι το κόμμα έχασε περισσότερες από οκτώ μονάδες σε σύγκριση με το 28,2% του 2023 και παραδίδει την πρώτη θέση στην Αριστερά. Παράλληλα, το AfD ανεβαίνει από το 9,1% κοντά στο 16%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοσή του σε εκλογές για το κοινοβούλιο της γερμανικής πρωτεύουσας. Ο πολιτικός χρόνος κυλάει εις βάρος του Μερτς και όπως όλα δείχνουν υπέρ της Ακροδεξιάς.