Νέα πολιτική αναστάτωση προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα των εκλογών στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με την AfD να καταγράφει μία ακόμη μεγάλη εκλογική επιτυχία και την CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να βρίσκεται αντιμέτωπη με το χειρότερο αποτέλεσμα της ιστορίας της σε κρατιδιακή εκλογή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 38,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το SPD με 35,4%. Η CDU περιορίστηκε στο 4,9%, κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κρατιδιακό κοινοβούλιο. Εφόσον το τελικό αποτέλεσμα παραμείνει κάτω από το όριο, η CDU δεν θα εκλέξει βουλευτές στο Landtag του κρατιδίου.

JUST IN – Merz's CDU drops out of the state parliament in a northeastern German state after failing to clear the 5% threshold — a historic election defeat for the party, as the AfD finishes first. pic.twitter.com/fjo2eRrOI6 — Disclose.tv (@disclosetv) September 20, 2026

Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα για το κόμμα του Φρίντριχ Μερτς, καθώς θα είναι η πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας που η CDU μένει χωρίς έδρες σε κρατιδιακό κοινοβούλιο εξαιτίας της επίδοσής της κάτω από το όριο του 5%. Το αποτέλεσμα έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επιτυχία της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ και αυξάνει την πίεση προς τον Γερμανό καγκελάριο.

Η AfD ζητά πλέον συμμετοχή στη διακυβέρνηση

Η Άλις Βάιντελ αντιμετώπισε το αποτέλεσμα ως κάτι περισσότερο από μία ακόμη εκλογική νίκη. Η επικεφαλής της AfD υποστήριξε ότι το κόμμα της έχει πλέον λάβει «σαφή κυβερνητική εντολή» στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και δήλωσε ότι θα επιδιώξει συνομιλίες.

«Θα κάνουμε συζητήσεις», δήλωσε η Βάιντελ, αναφερόμενη στις πιθανότητες που ανοίγει το αποτέλεσμα για την AfD. Ωστόσο, το βασικό πολιτικό εμπόδιο παραμένει: τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα της Γερμανίας εξακολουθούν να αποκλείουν συνεργασία με την AfD στο πλαίσιο της λεγόμενης «Brandmauer», δηλαδή της πολιτικής απομόνωσης του κόμματος από κυβερνητικές συνεργασίες.

Η Άλις Βάιντελ πανηγυρίζει μαζί με μέλη του κόμματος της τη μεγάλη νίκη στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία

Η Βάιντελ υποστηρίζει ότι η εκλογική επίδοση της AfD δείχνει πως η CDU έχει χάσει σημαντικό μέρος του παραδοσιακού συντηρητικού της ακροατηρίου. Μετά τα αποτελέσματα, δήλωσε ότι η AfD έχει «εκτοπίσει την CDU ως λαϊκό κόμμα» και ότι προσφέρει στους ψηφοφόρους της «πολιτική αλλαγή» στη χώρα.

Η πολιτική επιδίωξη της AfD, επομένως, δεν περιορίζεται στην καταγραφή υψηλών ποσοστών. Η ηγεσία της θέλει να μετατρέψει τις εκλογικές επιτυχίες στα κρατίδια σε πίεση προς τα παραδοσιακά κόμματα και κυρίως προς την CDU, ώστε να αμφισβητηθεί στην πράξη η πολιτική της μη συνεργασίας.

Τι έγινε στο Βερολίνο

Την ίδια ημέρα, το εκλογικό αποτέλεσμα στο Βερολίνο έδωσε ένα διαφορετικό πολιτικό μήνυμα. Η Linke αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 25,3%, ενώ η CDU ακολούθησε στη δεύτερη θέση με περίπου 19%. Η AfD ενισχύθηκε και στο Βερολίνο, φτάνοντας περίπου στο 16%, ενώ το SPD περιορίστηκε περίπου στο 12%.

Ich bin ein gebürtiger Berliner mit türkischen Wurzeln. Mein Pass ist deutsch. Ich habe keine doppelte Staatsbürgerschaft.



Die Linke wird Berlin mit Rot-Grün-Rot regieren. So viel steht fest. Und die Bürgermeisterin?



Unfassbar, aber wahr. Sie ist eine türkischstämmige Frau mit… pic.twitter.com/r5NkNnrPZm — Freiheitsmensch (@Freiheit_m2030) September 20, 2026

Η εικόνα της πρωτεύουσας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συζήτηση γύρω από την CDU και την AfD. Η Άλις Βάιντελ υποστήριξε ότι η πρωτιά της Linke αποτελεί, κατά την άποψή της, αποτέλεσμα της πολιτικής της CDU να διατηρεί τη «Brandmauer» απέναντι στην AfD. Χαρακτήρισε μάλιστα το Βερολίνο «σκληρό έδαφος» για το κόμμα της, ενώ υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα αποτελεί προειδοποίηση προς τους συντηρητικούς και φιλελεύθερους ψηφοφόρους.

Διπλό μήνυμα προς τον Μερτς

Τα δύο αποτελέσματα δεν είναι ίδια, αλλά δημιουργούν ένα κοινό πολιτικό πρόβλημα για τον καγκελάριο.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η AfD περνά στην πρώτη θέση και η CDU κινδυνεύει να μείνει εκτός Landtag. Στο Βερολίνο, η CDU διατηρεί τη δεύτερη θέση, αλλά η AfD καταγράφει σημαντική άνοδο, ενώ το SPD υφίσταται νέα απώλεια δυνάμεων.

Ο ίδιος ο Μερτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία «καταστροφή», αλλά ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει στην καγκελαρία και θα προχωρήσει με την κυβερνητική του ατζέντα μεταρρυθμίσεων.