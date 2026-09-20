Για νέες σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της χώρας, έκαναν λόγο οι Χούθι της Υεμένης την Κυριακή (20/09), μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον του σουνιτικού βασιλείου, με κύριο στόχο την πρωτεύουσα Ριάντ.

«Η σαουδαραβική αεροπορία πραγματοποίησε 28 αεροπορικές επιδρομές με στόχο τις επαρχίες Ταΐζ, Αλ Τζαούφ και Μαρίμπ, με αεροσκάφη F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από τις αεροπορικές βάσεις Χαμίς Μουσάιτ και Ταΐφ», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί.

Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές που ελέγχονται από τους σιίτες μαχητές, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους απωθήσει.