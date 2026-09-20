Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τόνισε σήμερα σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους.

Οι κυρώσεις θα απαγορεύουν τις περισσότερες συναλλαγές με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μετά από μια περίοδο χάριτος έξι έως επτά μηνών, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας.

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα ληφθεί η τελική απόφαση και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, αν και ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να οριστικοποιηθούν ακόμη και αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ή τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να προαναγγείλει οποιαδήποτε απόφαση για κυρώσεις, υπενθυμίζοντας ωστόσο τη θέση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι το ΔΠΔ συνιστά απειλή για την αμερικανική κυριαρχία.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους του ΔΠΔ. Μεταξύ αυτών είναι ο πρώην γενικός εισαγγελέας Καρίμ Χαν, ο οποίος απομακρύνθηκε από το Δικαστήριο τον Ιούλιο εν μέσω καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση, τις οποίες ο ίδιος αρνείται, η πρόεδρος του ΔΠΔ Τομόκο Ακάνε, αρκετοί ακόμη δικαστές, οι δύο αναπληρωτές εισαγγελείς του Δικαστηρίου και ο επικεφαλής εισαγγελέας στην υπόθεση εναντίον του Νετανιάχου και άλλων Ισραηλινών αξιωματούχων.

Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζει τώρα πολύ αυστηρότερα μέτρα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Οι νέες κυρώσεις θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών με το ίδιο το ΔΠΔ και όχι μεμονωμένα στελέχη του. Σύμφωνα με τα έγγραφα, από τα μέτρα θα εξαιρούνται συναλλαγές που σχετίζονται με υπηρεσίες επικοινωνιών.

Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και άλλοι σημαντικοί υποστηρικτές του ΔΠΔ, όπως η Ιαπωνία, έχουν δεσμευθεί να προστατεύσουν το Δικαστήριο από τα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές με ποιον τρόπο θα το πράξουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να απαιτήσει από τις τράπεζες του μπλοκ να συνεχίσουν να συνεργάζονται με το ΔΠΔ.