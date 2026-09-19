Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Ριάντ, όπου ακούστηκαν εκρήξεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Λίγο νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους για πιθανή αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που εκδίδεται αντίστοιχη προειδοποίηση στο Ριάντ μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Υεμένη.

Οι κάτοικοι του Ριάντ έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα γύρω στις 3 τα ξημερώματα.

Λίγα λεπτά αργότερα, δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στη σαουδαραβική πρωτεύουσα ανέφεραν πως άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις.

Η Πολιτική Προστασία σήμανε λήξη συναγερμού έπειτα από μισή ώρα.

Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, αποτελεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου στόχο επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθι.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.