Έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο για να αποδράσει από αστυνομικό όχημα βρήκε ένας κρατούμενος στο Τέξας, με κάμερα μέσα στο περιπολικό να καταγράφει ολόκληρη την προσπάθειά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην κομητεία Χιούστον, όταν αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα σε εκτέλεση εντάλματος. Ο ύποπτος είχε αρχικά επιχειρήσει να διαφύγει πεζός, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Λόγω του ύψους και της σωματικής του διάπλασης –έχει ύψος περίπου 2 μέτρα και βάρος σχεδόν 118 κιλά– οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δύο ζευγάρια χειροπέδες ενωμένα μεταξύ τους.

6’7”, 260-Pound Suspect Allegedly Breaks Patrol Car Window During Escape Attempt



HOUSTON COUNTY, Texas — September 3, 2026 — A man arrested on a warrant for assault of a public servant or judge allegedly escaped from a moving Houston County Sheriff’s Office patrol vehicle after… pic.twitter.com/INpYgXmWKZ — Police Incidents (@PoliceIncident) September 15, 2026

Έσπασε το τζάμι με κλωτσιές

Η σύλληψη, ωστόσο, δεν ήταν το τέλος της υπόθεσης. Ενώ μεταφερόταν με το αστυνομικό όχημα, ο κρατούμενος κατάφερε να περάσει τα δεμένα χέρια του από την πλάτη στο μπροστινό μέρος του σώματός του, αποκτώντας μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

Στη συνέχεια ξάπλωσε στο πίσω κάθισμα και άρχισε να κλωτσά επανειλημμένα το παράθυρο. Έπειτα από αρκετά χτυπήματα, το τζάμι υποχώρησε και έσπασε.

Το βίντεο καταγράφει τον άνδρα να πιάνεται από την οροφή του οχήματος και να περνά με τα πόδια πρώτα μέσα από το σπασμένο παράθυρο. Βρέθηκε έξω από το περιπολικό τη στιγμή που αυτό ακινητοποιούνταν.

Η ελευθερία κράτησε λίγο

Η απόδρασή του αποδείχθηκε εξαιρετικά σύντομη. Αστυνομικός που τον καταδίωξε χρησιμοποίησε Taser, με αποτέλεσμα ο άνδρας να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί εκ νέου. Αυτή τη φορά μεταφέρθηκε στη φυλακή με διαφορετικό όχημα.

Ο άνδρας καταζητούνταν αρχικά με ένταλμα για διακεκριμένη επίθεση σε βάρος δημόσιου λειτουργού. Μετά την επεισοδιακή απόπειρα διαφυγής βρίσκεται αντιμέτωπος και με πρόσθετες κατηγορίες για απόδραση, πρόκληση φθοράς και αποφυγή σύλληψης ή κράτησης.