Ένα πούμα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε γειτονιά του Σαν Φρανσίσκο, με τις Αρχές να χρειάζονται αρκετές ώρες μέχρι να καταφέρουν να το ακινητοποιήσουν.

Το άγριο ζώο εντοπίστηκε περίπου στις 07:30 το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή κοντά στις οδούς Ulloa Street και 44th Avenue, σε μικρή απόσταση από τον ωκεανό. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα υπηρεσίες προστασίας άγριας ζωής και συνεργεία της υπηρεσίας ελέγχου ζώων.

#BREAKING A mountain lion spotted in San Francisco's Sunset District near 44th & Ulloa has been safely captured by Animal Care & Control officers and SFPD. Authorities are on scene. @nbcbayarea pic.twitter.com/yFg4CBdCg0 — John Zuchelli (@tvzuke) September 18, 2026

Πολύωρη επιχείρηση για τη σύλληψή του

Η προσπάθεια να ναρκωθεί το πούμα εξελίχθηκε σε πραγματικό κυνηγητό. Τη στιγμή που τα συνεργεία επιχείρησαν να το πλησιάσουν, το ζώο άρχισε να τρέχει, με αποτέλεσμα κάτοικοι και δημοσιογράφοι να απομακρυνθούν από το σημείο για λόγους ασφαλείας.

The mountain lion makes a break for it as officials work to tranquilize it. pic.twitter.com/0rtz9qzTXM — Mike DeWald (@mike_dewald) September 18, 2026

Το πούμα σταμάτησε για λίγο σε μια γωνία και στη συνέχεια χάθηκε μέσα σε πυκνή βλάστηση. Ακολούθησε νέα επιχείρηση που διήρκεσε περίπου μισή ώρα, μέχρι οι αρμόδιοι να καταφέρουν τελικά να το ναρκώσουν και να το αιχμαλωτίσουν.

Σε βίντεο από το περιστατικό καταγράφεται το ζώο να τρέχει στους δρόμους της συνοικίας Outer Sunset, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούν να το περιορίσουν.

Οι Αρχές καλούσαν τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους

Η παρουσία του πούμα προκάλεσε ανησυχία στη γειτονιά, με την αστυνομία να ζητά από τους πολίτες μέσω μεγαφώνων να απομακρυνθούν από τους δρόμους και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Ήταν κάπως τρελό, ακούσαμε την αστυνομία να έρχεται, είχαν βγάλει τα μεγάφωνα και έλεγαν σε όλους: “Πρέπει να απομακρυνθείτε, επιστρέψτε στα σπίτια σας”», περιέγραψε ο κάτοικος Σέιν Τζόρνταν.

«Μέσα σε λίγα λεπτά μάθαμε ότι ένα πούμα έτρεχε στη γειτονιά και, προφανώς, υπήρχε μεγάλη ανησυχία», πρόσθεσε.

New video from a neighbor of the mountain lion in the area of 44th and Ulloa in SF. pic.twitter.com/kKG50H7xZn — Christien Kafton (@CKaftonKTVU) September 18, 2026

Πρόκειται για τη δεύτερη εμφάνιση πούμα στο Σαν Φρανσίσκο μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Στις 5 Σεπτεμβρίου είχαν υπάρξει αρκετές αναφορές για ένα ακόμη ζώο που είχε εντοπιστεί πάνω σε δέντρο στην περιοχή Panhandle. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για το ίδιο πούμα.