Την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ να επιστρέψει τα χρήματα που είχε διαθέσει Ρώσος ολιγάρχης για μέρος των εορτασμών του γάμου του με την Μπετίνα Άντερσον αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως ανέφερε την Παρασκευή, ο γιος του τον ενημέρωσε ότι θα αποπληρώσει το ποσό που είχε συνεισφέρει ο Ρώσος επιχειρηματίας στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Μπαχάμες μετά τον γάμο του ζευγαριού, τον περασμένο Μάιο.

Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ξεκίνησαν έρευνα αυτήν την εβδομάδα σχετικά με τις αναφορές ότι ο Ουμάρ Κρεμλιόφ έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τους γαμήλιους εορτασμούς του πρωτότοκου γιου του αμερικανού προέδρου.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος ProPublica αποκάλυψε πως ο Κρεμλιόφ, εύπορος επιχειρηματίας και πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA), χρηματοδότησε τους εορτασμούς για τον γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες.

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους πως όταν ρώτησε τον γιο του σχετικά με το δημοσίευμα, εκείνος απάντησε: «Όχι, θα τα επιστρέψω (σ.σ. τα χρήματα), μπαμπά.»

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν ήταν παρών ούτε στον γάμο ούτε στους εορτασμούς που ακολούθησαν. Είχε πει τότε πως ήταν υποχρεωμένος να παραμείνει στην Ουάσιγκτον εξαιτίας των διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.