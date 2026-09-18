Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε τζαμί στο βορειοδυτικό Πακιστάν, κοντά σε κτίριο όπου στεγάζονται αστυνομικές υπηρεσίες στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για βομβιστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι «ο δράστης έριξε ένα όχημα φορτωμένο με εκρηκτικά πάνω στο τζαμί», ωστόσο η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

«Ταυτόχρονα, τουλάχιστον δύο ένοπλοι επιχείρησαν να εισέλθουν στον χώρο του αστυνομικού συγκροτήματος και αντάλλαξαν πυροβολισμούς με αστυνομικούς», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης, δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην Κοχάτ, περιοχή της επαρχίας Κιμπέρ-Πανκτούνκβα που συνορεύει με το Αφγανιστάν.

«Οι περισσότεροι από τους τραυματίες ήταν πιστοί που βρίσκονταν στο τζαμί», ανέφερε. Γιατροί και αξιωματούχοι του νοσοκομείου δήλωσαν ότι ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που δημιουργεί φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, το οποίο οι Αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μαζική προσέλευση θυμάτων.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, ώστε προκάλεσε σοβαρές ζημιές ακόμη και σε κοντινά καταστήματα και σπίτια.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε τη θλίψη του για τα θύματα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. Παράλληλα, έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να επιταχύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα στους τραυματίες και να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους που επλήγησαν από την επίθεση.

Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Ωστόσο, οι υποψίες αναμένεται να στραφούν προς τους Ταλιμπάν, γνωστούς επισήμως ως Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), σύμφωνα με την Daily Mail.