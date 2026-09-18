Οι αρχές ξεκίνησαν σήμερα τη μεταφορά μεταναστών, που βρίσκονταν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς σε παραλίες της Θέουτα, προς έναν νέο καταυλισμό με αντίσκηνα, που μπορεί να στεγάσει έως και 1.700 ανθρώπους, στο λιμάνι αυτού του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η μεταφορά ξεκίνησε στις 06:30 (07.30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με πηγή στην αντιπροσωπεία της τοπικής κυβέρνησης. Εντάσεις σημειώθηκαν κατά την έναρξη της επιχείρησης, όταν η αστυνομία επενέβη για να συγκρατήσει πολλούς ανθρώπους που προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν θέση στον νέο καταυλισμό, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση.

Ωστόσο 3.000 έως 4.000 μετανάστες, σύμφωνα με υπολογισμούς που επικαλείται το dpa, παραμένουν σε πρόχειρους καταυλισμούς στην παραλία.

Η πλειονότητα των 70.000 μεταναστών, που εισήλθαν στη Θέουτα στις 30 και 31 Ιουλίου, επέστρεψαν στο Μαρόκο τις ώρες που ακολούθησαν την άφιξή τους.

Χιλιάδες παρέμειναν ωστόσο στη Θέουτα, όπου η κατάσταση έχει από τότε επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα βίαια επεισόδια και σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις του ντόπιου πληθυσμού που ζητάει επιστροφή στη λεγόμενη κανονικότητα.

Δεν είναι γνωστό προς το παρόν πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στις παραλίες της Θέουτα όμως ο αριθμός τους υπερβαίνει τις δυνατότητες υποδοχής της νέας δομής στο λιμάνι, όπου οι μετανάστες θα έχουν πρόσβαση σε «ντουσιέρες, είδη υγιεινής, τροφή και νέα κρεβάτια», ανέφερε η πηγή.

Η μεταφορά ξεκίνησε μερικές ώρες αφότου δικαστήριο απέρριψε αίτημα ενός συνδικάτου αστυνομικών να εμποδιστεί η μετακίνηση των μεταναστών σε αντίσκηνα που έχουν στηθεί προσωρινά στο λιμάνι από την ισπανική κυβέρνηση, σε ένα υπόβαθρο μπρα-ντε-φερ με την τοπική διοίκηση.

Μπροστά στην άρνηση της λιμενικής αρχής της Θέουτα, η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ –που επικρίθηκε σφόδρα από τη δεξιά και ακροδεξιά για τη διαχείριση της κρίσης– αποφάσισε να πάρει τον έλεγχο της εγκατάστασης αυτής την οποία διαχειρίζονταν μέχρι πρότινος η τοπική διοίκηση, που στελεχώνεται από το αντιπολιτευόμενο δεξιό Λαϊκό Κόμμα.

Οι τοπικές αρχές υπολογίζουν σε 13.000 τον αριθμό των ανθρώπων που παραμένουν στη Θέουτα, αριθμός που έχει ωστόσο αναθεωρηθεί προς τα κάτω από την κεντρική κυβέρνηση.

Η κεντρική κυβέρνηση προσπαθεί να επισπεύσει την επιστροφή των μεταναστών, όμως ο νόμος επιβάλλει την ταυτοποίηση ενός εκάστου προκειμένου να προσδιοριστεί αν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για άσυλο ή αν μπορεί να επιστραφεί.

Το κέντρο υποδοχής στο λιμάνι είναι το πέμπτο προσωρινό κέντρο υποδοχής στη Θέουτα. Έχει στόχο να μετριάσει την πίεση που ασκείται στην πόλη και να βοηθήσει στην καταγραφή και τη φροντίδα των μεταναστών, χιλιάδες από τους οποίους έχουν περάσει περίπου ενάμιση μήνα στους δρόμους κάτω από δύσκολες συνθήκες