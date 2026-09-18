Δύο πρώην δασκάλες της πέμπτης τάξης στο ίδιο δημοτικό σχολείο του Ουισκόνσιν καταδικάστηκαν για σεξουαλικά αδικήματα που αφορούν ανηλίκους, ενώ η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο παράξενη τροπή, καθώς οι δύο γυναίκες φέρεται να αντάλλασσαν μεταξύ τους μηνύματα σχετικά με τις σχέσεις τους με τους ανήλικους.

Η πρώην δασκάλα του δημοτικού σχολείου Ρίβερ Κρεστ, Άμπιγκεϊλ Φάουστ, δήλωσε ένοχη τη Δευτέρα για αποπλάνηση ανηλίκου και σεξουαλική επίθεση δεύτερου βαθμού σε παιδί κάτω των 16 ετών. Η 25χρονη παραδέχθηκε ότι είχε επιτεθεί σεξουαλικά σε δύο 15χρονους, μεταξύ των οποίων ήταν και ένας έφηβος του οποίου η οικογένεια την είχε προσλάβει ως νταντά.

Η σχέση των δύο εκπαιδευτικών με τους ανηλίκους

Η πρώην συνάδελφος και φίλη της, η 26χρονη Μάντισον Μπέργκμαν, είχε ήδη δηλώσει ένοχη για αποπλάνηση ανηλίκου και σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος ενός 11χρονου μαθητή. Για την υπόθεση αυτή καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Φάουστ και η Μπέργκμαν αντάλλασσαν μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου στα οποία συζητούσαν για τις σχέσεις τους με τα αγόρια.

Οι κατηγορίες σε βάρος της Φάουστ

Η Φάουστ είχε επίσης κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε έναν από τους δικούς της μαθητές στην πέμπτη τάξη. Μεταξύ άλλων, φερόταν να τον κρατούσε μετά το τέλος του μαθήματος και να τον φιλούσε στο μάγουλο. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες κατηγορίες αποσύρθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας για την παραδοχή ενοχής.

Παράλληλα, είχε κατηγορηθεί ότι γνώριζε πως η Μπέργκμαν «φιλούσε» τον 11χρονο μαθητή και ότι δεν ανέφερε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.

Κατά την παρουσία της στο δικαστήριο, η Φάουστ δήλωσε ότι όσα έκανε δεν ήταν απλώς ένα λάθος ή μια κακή κρίση. Όπως ανέφερε, πλέον κάνει θεραπεία, προσπαθώντας να κατανοήσει τις επιλογές της.

Η Φάουστ αναμένεται να καταδικαστεί τον Δεκέμβριο.