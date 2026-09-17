Νέα εστία αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία άνοιξε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτησή του, στην οποία πρότεινε με ειρωνικό τρόπο στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να «παραλάβει» μέλη της Χαμάς από τη Γάζα και να τους φιλοξενήσει στην Τουρκία.

«Αν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θέλει να βοηθήσει τους συντρόφους του (…) ας τους προσκαλέσει να εγκατασταθούν στην Αττάλεια», έγραψε ο Κατς στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας με σαρκαστικό ύφος ότι «έχει απελευθερωθεί πολύς χώρος, με την απουσία των Ισραηλινών τουριστών».

Η αναφορά στην Αττάλεια δεν ήταν τυχαία, καθώς η τουρκική πόλη των παραλίων αποτελούσε για χρόνια έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για Ισραηλινούς επισκέπτες, πριν η ένταση μεταξύ των δύο χωρών οδηγήσει σε δραστική επιδείνωση των σχέσεων.

Στο επίκεντρο η Χαμάς και η επόμενη ημέρα στη Γάζα

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του με στόχο, όπως ανέφερε, «να διασφαλίσει ότι δεν θα μπορεί να επαναληφθεί η απειλή της 7ης Οκτωβρίου» του 2023, όταν η επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.200 ανθρώπων.

Η δήλωση του Κατς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για το μέλλον της Γάζας και την παρουσία της Χαμάς στην περιοχή παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας.

Η Άγκυρα έχει ασκήσει σκληρή κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, ενώ ο Ερντογάν έχει χαρακτηρίσει τη Χαμάς «αντιστασιακή οργάνωση». Παράλληλα, η Τουρκία έχει επιτρέψει την παρουσία στελεχών της οργάνωσης στο έδαφός της, γεγονός που έχει προκαλέσει επανειλημμένες αντιδράσεις από την ισραηλινή πλευρά.

Νέο μέτωπο Ιερουσαλήμ – Άγκυρας

Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο τους τελευταίους μήνες, καθώς το Ισραήλ και η Τουρκία έχουν βρεθεί σε αντιπαράθεση και για τις εξελίξεις στη Συρία.

Τον Αύγουστο, το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικό πλήγμα σε βάση στη βόρεια Συρία, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε κατηγορήσει τότε την Άγκυρα ότι επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, κάτι που η Τουρκία αρνήθηκε, κατηγορώντας με τη σειρά της το Ισραήλ για αποσταθεροποιητικές ενέργειες.

Οι δηλώσεις για την «εκκένωση» της Γάζας

Παράλληλα, ο Κατς δήλωσε ότι περίπου το 70% των κατοίκων της Γάζας έχουν ήδη «εκκενώσει» τις περιοχές όπου ζούσαν και υποστήριξε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του, προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο που ο ίδιος χαρακτήρισε «μετανάστευση».

Οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, καθώς οργανώσεις και κυβερνήσεις έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, τα οποία ελέγχεται από τη Χαμάς και θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, ο πόλεμος έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η νέα αντιπαράθεση Κατς – Ερντογάν προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στη δύσκολη σχέση Ισραήλ και Τουρκίας, με τη Χαμάς να παραμένει ένα από τα βασικά σημεία σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.